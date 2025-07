Dieci anni di stelle: a Ragusa, un evento insieme all’astronauta Paolo Nespoli

Il Centro Ibleo Studi Astronomici “Pleiades” (CISA) è pronto a festeggiare un importante traguardo: dieci anni di impegno nella divulgazione astronomica e nella promozione della cultura scientifica sul territorio ibleo.

Per celebrare questo decennio di attività, l’associazione organizza l’evento “Dieci Anni di Stelle”, in programma domenica 3 agosto 2025 presso l’Anfiteatro del Poggio del Sole Hotel di Ragusa. Ospite d’onore della serata sarà Paolo Nespoli, astronauta dell’ESA e protagonista di tre missioni spaziali, che condividerà la sua straordinaria esperienza nello spazio con il pubblico presente.

Programma dell’evento

ORE 20:00 – Conferenza con Paolo Nespoli (ingresso gratuito)

La serata si aprirà con un’emozionante conferenza in cui Nespoli racconterà – anche attraverso video e fotografie – la sua vita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, offrendo uno sguardo privilegiato sulla Terra vista dallo spazio.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, fino a esaurimento posti.

ORE 21:30 – Party del Decennale “Dieci Anni di Stelle” (su prenotazione)

A seguire, l’evento si sposterà negli spazi bordo piscina del Poggio del Sole Hotel per un party esclusivo con apericena su prenotazione, momenti conviviali, osservazioni astronomiche al telescopio, giochi tematici e animazione scientifica.

Paolo Nespoli parteciperà anche alla seconda parte dell’evento, accompagnando i presenti in un’indimenticabile serata sotto le stelle.

Prenotazioni apericena disponibili su: https://shorturl.at/Mzr8W

Dieci anni di passione per l’astronomia

Dal 2015, il CISA “Pleiades” è un punto di riferimento per la comunità scientifica e per tutti gli appassionati di astronomia del territorio, grazie a osservazioni pubbliche, corsi, conferenze e iniziative divulgative che hanno coinvolto migliaia di persone.

Negli anni, l’associazione ha anche promosso la sensibilizzazione sull’inquinamento luminoso, tema sempre più urgente per la salvaguardia del cielo notturno.

