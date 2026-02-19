Nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES 2021-2027), l’ASP di Ragusa sta implementando un importante potenziamento strutturale, tecnologico e formativo dei Consultori Familiari della provincia, con un focus particolare sulla salute della donna in tutte le fasi della vita. L’intervento, previsto dalla linea progettuale “Il genere al centro della cura”, ha visto l’investimento di […]
“Dialoghi sulla Costituzione”: FIDAPA Sicilia celebra l’80° anniversario dell’Assemblea Costituente a Ragusa
19 Feb 2026 11:26
In occasione dell’80° anniversario dell’Assemblea Costituente, il Distretto Sicilia di FIDAPA BPW Italy promuove l’iniziativa “Dialoghi sulla Costituzione”, un incontro dedicato alla riflessione sui valori fondanti della Repubblica italiana e sull’attualità della Carta costituzionale.
L’evento si terrà venerdì 21 febbraio 2026 alle ore 10.30 presso il Tribunale di Ragusa e nasce nel ricordo di Giorgio La Pira, illustre siciliano e membro dell’Assemblea Costituente, simbolo di impegno civile e visione politica ispirata ai principi di pace, giustizia e solidarietà.
Saluti istituzionali e moderazione
I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Ina Di Figlia, presidente FIDAPA BPW Italy – Distretto Sicilia (biennio 2025-2027), Grazia Passarino, presidente FIDAPA Sezione di Ragusa, Francesco Paolo Pitarresi, presidente del Tribunale di Ragusa, S.E. Maria Grazia Vagliasindi, già presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta, e dall’Avv. Angela Giunta del Foro di Siracusa. L’incontro sarà moderato dall’Avv. Emanuela Tumino, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa.
Un’occasione di riflessione su memoria storica e attualità
“Dialoghi sulla Costituzione – ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì – vuole essere un’occasione di confronto autorevole capace di coniugare memoria storica e attualità, con particolare attenzione al contributo femminile alla nascita della Carta fondamentale dello Stato. Per comprendere l’architettura del nostro Stato e della nostra democrazia, è fondamentale penetrare l’anima della Costituzione, le idee e le vite di chi l’ha scritta”.
L’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Ragusa, Elvira Adamo, ha aggiunto: “Celebrare l’80° anniversario dell’Assemblea Costituente significa rinnovare l’impegno quotidiano per la tutela dei diritti e per la piena attuazione del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Ricordare il contributo delle donne costituenti rafforza la consapevolezza del percorso compiuto e delle sfide ancora aperte sul fronte delle pari opportunità”.
