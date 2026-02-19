“Dialoghi sulla Costituzione”: FIDAPA Sicilia celebra l’80° anniversario dell’Assemblea Costituente a Ragusa

In occasione dell’80° anniversario dell’Assemblea Costituente, il Distretto Sicilia di FIDAPA BPW Italy promuove l’iniziativa “Dialoghi sulla Costituzione”, un incontro dedicato alla riflessione sui valori fondanti della Repubblica italiana e sull’attualità della Carta costituzionale.

L’evento si terrà venerdì 21 febbraio 2026 alle ore 10.30 presso il Tribunale di Ragusa e nasce nel ricordo di Giorgio La Pira, illustre siciliano e membro dell’Assemblea Costituente, simbolo di impegno civile e visione politica ispirata ai principi di pace, giustizia e solidarietà.

Saluti istituzionali e moderazione

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Ina Di Figlia, presidente FIDAPA BPW Italy – Distretto Sicilia (biennio 2025-2027), Grazia Passarino, presidente FIDAPA Sezione di Ragusa, Francesco Paolo Pitarresi, presidente del Tribunale di Ragusa, S.E. Maria Grazia Vagliasindi, già presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta, e dall’Avv. Angela Giunta del Foro di Siracusa. L’incontro sarà moderato dall’Avv. Emanuela Tumino, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa.

Un’occasione di riflessione su memoria storica e attualità

“Dialoghi sulla Costituzione – ha dichiarato il sindaco Peppe Cassì – vuole essere un’occasione di confronto autorevole capace di coniugare memoria storica e attualità, con particolare attenzione al contributo femminile alla nascita della Carta fondamentale dello Stato. Per comprendere l’architettura del nostro Stato e della nostra democrazia, è fondamentale penetrare l’anima della Costituzione, le idee e le vite di chi l’ha scritta”.

L’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Ragusa, Elvira Adamo, ha aggiunto: “Celebrare l’80° anniversario dell’Assemblea Costituente significa rinnovare l’impegno quotidiano per la tutela dei diritti e per la piena attuazione del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Ricordare il contributo delle donne costituenti rafforza la consapevolezza del percorso compiuto e delle sfide ancora aperte sul fronte delle pari opportunità”.

