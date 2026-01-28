Despar sostiene “Arance rosse per la Ricerca” di Fondazione AIRC: insieme per la prevenzione e la ricerca oncologica

Quattro nuovi casi di tumore su dieci potrebbero essere prevenuti grazie a corretti stili di vita. La prevenzione riguarda anche le scelte alimentari e si realizza quotidianamente, già al momento della spesa. Sensibilizzare attraverso campagne di informazione è quindi fondamentale per aiutare le persone a compiere scelte consapevoli per la propria salute e il proprio benessere.

Per questa ragione Despar aderisce anche quest’anno all’iniziativa “Arance rosse per la Ricerca” di Fondazione AIRC, con l’obiettivo di sostenere la ricerca oncologica italiana e promuovere l’informazione sull’adozione di sani stili di vita.

Dal 2 febbraio nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar che fanno capo a Ergon spa tra quelli presenti in Sicilia, i clienti potranno acquistare la reticella di arance rosse, riconoscibile dallo speciale packaging con il logo AIRC. Le confezioni saranno composte da arance del marchio Despar provenienti da filiera controllata e garanzia di massima qualità.

Per ogni reticella da 2,5 kg acquistata dai clienti, Despar donerà 50 centesimi a Fondazione AIRC, contribuendo concretamente alla lotta contro il cancro e sostenendo l’attività di oltre 5.000 ricercatori italiani impegnati a studiare nuovi strumenti e strategie per la diagnosi precoce e per la prevenzione e a sviluppare cure sempre più efficaci e innovative.

«Come Despar Sicilia crediamo che la prevenzione passi anche dai gesti quotidiani e dalle scelte che ciascuno di noi compie ogni giorno – spiega Concetta Lo Magno, responsabile ufficio marketing di Ergon – Con la partecipazione a “Arance rosse per la Ricerca” vogliamo ribadire il nostro impegno al fianco di Fondazione AIRC, sostenendo concretamente la ricerca scientifica e continuando a promuovere la cultura della salute e del benessere».

La campagna di AIRC, il cui avvio coincide proprio con la settimana in cui ricorre il World Cancer Day (4 febbraio), è un’iniziativa di sistema che vede protagonisti i punti vendita Despar, Eurospar e Interspar delle sei società del Consorzio Despar Italia, insieme a oltre 11.000 punti vendita della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata su tutto il territorio nazionale, formando una straordinaria alleanza di più di 60 insegne al fianco di Fondazione AIRC.

