Degustazioni in giardino a Palazzo Bonelli-Patané a Scicli

Si parte domenica 4 agosto con *Degustazioni in giardino*, la serie di eventi enogastronomici che si svolgeranno nei prossimi mesi all’interno del *giardino di* *Palazzo Bonelli-Patané*, scenario meraviglioso ed esclusivo all’intero di Via Francesco Mormina Penna, cuore barocco di *Scicli*.

Ad inaugurare le serate organizzate da *Sicilia Ospitalità Diffusa, *che da cinque anni gestisce uno dei più bei palazzi nobiliari del Val di Noto, saranno i vini delle *Tenute Senia*, da degustare immersi in un’atmosfera magica tra gli agrumi e le piante officinali e ornamentali di cui è ricco il giardino del palazzo.

La serata comincerà alle 20.30 con raduno dei partecipanti per la visita guidata (con partenza alle 21.00) di saloni e stanze, riccamente dipinte, decorate e ammobiliate in stile eclettico di inizio novecento da Raffaele Scalia, del Palazzo Bonelli-Patané e culminerà, infine, con un percorso inedito all’interno del palazzo capace di condurre i visitatori direttamente in giardino per la degustazione dei vini della cantina chiaramontana, attiva fin dalla metà dell’ottocento.

Per informazioni e prenotazioni, si può scrivere a *palazzobonellipatane@gmail.com <palazzobonellipatane@gmail.com>* o chiamare il 3388614973.



