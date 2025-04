Degrado in via S. Giuliano a Ragusa: rifiuti e incuria nell’indifferenza generale. FOTO

Una scena di degrado e abbandono si presenta ormai da settimane lungo Via S. Giuliano, nel cuore di Ragusa Centro. Ai bordi della Vallata San Domenico, visibile dal Ponte San Vito, cumuli di rifiuti e sporcizia giacciono nell’indifferenza generale, frutto dell’inciviltà di alcuni cittadini e della mancanza di interventi da parte degli organi preposti.

Le immagini scattate recentemente e inviate alla nostra redazione mostrano chiaramente l’evolversi della situazione: un tratto di strada che un tempo appariva decoroso, è oggi trasformato in una discarica a cielo aperto.

La denuncia dei residenti

I residenti e i cittadini più attenti al decoro urbano denunciano lo stato di abbandono, sottolineando come da settimane i rifiuti continuino ad accumularsi senza alcun intervento di bonifica. “È inaccettabile che una zona così centrale e visibile venga lasciata in queste condizioni,” affermano con amarezza alcuni abitanti del quartiere.

La richiesta è chiara: un intervento immediato di pulizia e un’indagine per risalire ai responsabili di questi atti di inciviltà, affinché simili episodi non si ripetano.

Un appello alle istituzioni

I cittadini chiedono inoltre maggiore attenzione da parte delle autorità competenti, con controlli più rigorosi e sanzioni per chi deturpa il territorio. Un’azione decisa potrebbe non solo risolvere l’attuale situazione di degrado, ma anche fungere da deterrente per futuri comportamenti incivili.

Nel frattempo, resta l’amarezza di chi vede il proprio quartiere trasformarsi giorno dopo giorno in una discarica a cielo aperto, nella speranza che questa segnalazione serva da stimolo per un intervento rapido ed efficace.

