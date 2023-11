Daspo per tifoso modicano, non potrà partecipare per 5 anni alle competizioni sportive

Il Questore della provincia di Ragusa, Dr. Vincenzo Trombadore, ha adottato una misura di prevenzione significativa nei confronti di un tifoso modicano, vietandogli l’accesso a tutti gli impianti sportivi sull’intero territorio nazionale in cui si svolgono manifestazioni sportive e calcistiche, anche amichevoli, nonché nei luoghi legati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni. Il divieto, denominato Daspo (Divieto di Accedere a Manifestazioni Sportive), avrà una durata di cinque anni.

La decisione è stata presa in seguito agli eventi avvenuti il 5 novembre scorso a Modica. Durante un controllo dei tifosi modicani in attesa di partire per assistere a un incontro sportivo a Gela, gli agenti del Commissariato di P.S. hanno scoperto che uno dei tifosi stava occultando un tubo in plastica dura sotto il parafango del veicolo. Il tifoso ha ammesso di averlo procurato per utilizzarlo in caso di aggressione da parte dei tifosi locali. L’oggetto contundente è stato sequestrato e il responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per possesso di oggetti pericolosi in occasione di manifestazioni sportive.

Il tifoso in questione ha già manifestato comportamenti simili nel 2019 durante un incontro di calcio tra Modica e Siracusa, dove sono scoppiati disordini tra i tifosi locali e gli antagonisti. In quell’occasione, tentò di abbattere la recinzione di separazione delle tribune per entrare in contatto con i sostenitori siracusani, procurandosi una ferita alla testa. A seguito di quegli eventi, aveva già ricevuto una misura di Daspo della durata di diciotto mesi.

Il nuovo provvedimento di Daspo è stato emesso in via di urgenza dal Questore Trombadore, considerando la necessità di agire rapidamente durante lo svolgimento del campionato calcistico in corso. La decisione è stata convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa.

In un territorio dove la Polizia di Stato sta impegnandosi costantemente nella prevenzione e nel contrasto di ogni forma di illegalità, le misure di prevenzione personali di pubblica sicurezza rappresentano un efficace strumento per impedire la potenziale commissione di reati da parte di individui ritenuti socialmente pericolosi. foto di repertorio