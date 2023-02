Tifoso catanese vandalo, il questore gli vieta ritorno a Ragusa tramite Daspo

Un catanese di anni 25 gravato da svariati precedenti di polizia in materia di reati contro la persona, il patrimonio ed altri ancora, già gravato da un precedente divieto di ritorno in altra provincia, è stato destinatario del provvedimento di Divieto di Ritorno nel comune Ragusa, per tre anni, perchè fermato e controllato dalle pattuglie non ha fornito valide giustificazione sulla sua presenza nel territorio ibleo.

DASPO



Inoltre, il Questore di Ragusa ha emesso un provvedimenti D.A.S.P.O. nei confronti di un soggetto che in occasione di un incontro di calcio disputatosi a Ragusa, alla fine di gennaio ha lanciato un petardo che esplodeva all’interno della tribuna destinata alla tifoseria locale durante la partita, creando pericolo per le persone.

Il provvedimento emesso è quello di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di un anno. E’ stato infine emesso un ammonimento per violenza domestica. Il provvedimento mira a tutelare la fidanzata dell’uomo, vittima di condotte violente.