Danilo Radenza tra i 100 potenti di Sicilia: il volto giovane di una impresa che guida il territorio

il Dott. Danilo Radenza, Amministratore Delegato del Coop Gruppo Radenza e Master Alleanza 3.0 in Sicilia, per il terzo anno consecutivo nella speciale classifica dei “100 più potenti di Sicilia”, stilata ogni anno dalla autorevole rivista I Love Sicilia. Quest’anno si è posizionato alla 32° posizione. Nel 2024 al 74° posto.

Un risultato di assoluto rilievo che non rappresenta soltanto un traguardo personale, ma che certifica in modo chiaro e pubblico la straordinaria crescita del Gruppo Radenza nell’ultimo anno. Un’ascesa costruita giorno dopo giorno, con una visione industriale solida, una governance coerente e una capacità rara di coniugare numeri, valori e territorio.

Un 2025 di consolidamento e slancio

Il 2025 ha segnato per Coop Gruppo Radenza un anno di consolidamento e forte espansione. Il Piano Industriale 2025–2027 prevede investimenti complessivi per quasi 56 milioni di euro, che si aggiungono ai 60 milioni già realizzati nel triennio precedente. Una scelta di coraggio e fiducia che poggia su basi patrimoniali solide e su una crescita interamente sostenuta da mezzi propri.

I ricavi previsti un fatturato alle casse di oltre un miliardo di euro sono numeri che collocano il Gruppo Radenza tra le principali realtà della distribuzione moderna in Sicilia, con 318 punti vendita e una quota di mercato del 15,5% nel comparto IPER+SUPER+LIS (fonte GNLC Nielsen 2024).

L’impresa come comunità

Dietro i numeri ci sono le persone. Il Gruppo conta 1.700 dipendenti diretti e un indotto stimato di oltre 2.000 lavoratori. Un capitale umano valorizzato attraverso eque politiche salariali, pari opportunità e iniziative sociali ad alto impatto, come il progetto “Un Regalo per la Vita”, a sostegno della genitorialità e delle famiglie siciliane. Perché, come spesso ama ricordare Danilo Radenza, “un’impresa cresce davvero solo se cresce insieme al territorio”.

Uno sguardo al 2026

Il 2026 sarà un anno chiave, con 18,8 milioni di euro di investimenti destinati a nuove aperture, modernizzazione della rete, sviluppo digitale e rafforzamento del rapporto con i clienti. Un percorso che conferma Coop Gruppo Radenza come impresa etica, moderna e profondamente radicata nei territori.

Il riconoscimento ottenuto da Danilo Radenza nella classifica di I Love Sicilia è dunque molto più di una posizione in graduatoria: è la fotografia di una leadership credibile, di una visione che crea valore e di un Gruppo che oggi rappresenta una delle energie imprenditoriali più dinamiche e autorevoli dell’Isola.

E, come ogni buona storia di impresa, non è un punto d’arrivo, ma una nuova, stimolante partenza.

