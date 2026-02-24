Dall’Italia un sostegno concreto a Kiev: delegazione ucraina in visita a Ragusa e Segrate

Un ponte istituzionale tra Italia e Ucraina in vista della ricostruzione post-bellica. Due rappresentanti di istituzioni locali o regionali ucraine saranno accolti nelle città di Ragusa e Segrate nell’ambito di un progetto europeo finalizzato a promuovere competenze, scambio di buone pratiche e cooperazione amministrativa. A darne notizia i consiglieri comunali Federico Bennardo, per Ragusa, e Marco Carandina, per Segrate.

L’iniziativa punta a sostenere il futuro processo di ricostruzione dell’Ucraina attraverso un percorso di formazione sul campo, consentendo ai funzionari coinvolti di approfondire modelli di governance territoriale, organizzazione degli enti locali e gestione dei servizi pubblici.

Governance locale e sviluppo urbano al centro del progetto

Durante la permanenza in Italia, i rappresentanti ucraini potranno osservare da vicino le pratiche amministrative adottate nei due territori ospitanti, confrontandosi con dirigenti e funzionari locali e avviando reti di cooperazione istituzionale.

La scelta di Segrate non è casuale. Il Comune lombardo è inserito nel contesto dinamico della Milano metropolitana, un’area caratterizzata da una forte presenza di imprese e da un tessuto economico articolato, capace di offrire un modello di sviluppo integrato tra pubblico e privato.

Ragusa, invece, è stata selezionata per la sua espansione urbanistica e per la posizione strategica nel Mediterraneo, anche in virtù della vicinanza con Malta, elemento che rafforza la dimensione internazionale e le potenzialità di cooperazione transfrontaliera.

Un progetto europeo per la ricostruzione dell’Ucraina

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni europee di sostegno alla futura ricostruzione dell’Ucraina, puntando su formazione amministrativa, pianificazione urbana, gestione delle risorse e sviluppo territoriale sostenibile.

L’obiettivo non è soltanto trasferire competenze tecniche, ma costruire relazioni istituzionali solide e durature. La creazione di reti tra enti locali italiani e amministrazioni ucraine rappresenta infatti un investimento strategico nel lungo periodo, in vista della fase di rilancio infrastrutturale e sociale del Paese.

