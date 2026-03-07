Dalla provincia di Ragusa a Palermo: Margherita Rizza al timone del Dipartimento Turismo e Sport

Ben nota ed apprezzata in provincia di Ragusa, la dottoressa Margherita Rizza è stata nominata dalla giunta regionale del presidente Renato Schifani. Sciclitana di origini, il padre era di Scicli, la dottoressa Rizza è particolarmente legata al territorio ibleo. In provincia di Ragusa ha lasciato un bel ricordo. E’ stata commissaria al Comune di Scicli ed è stata pure commissaria al Comune di Ragusa (complessivamente nell’isola ha svolto l’incarico di commissario in dodici Comuni). In entrambi gli enti locali ha lasciato la sua impronta di funzionaria e dirigente dalle grandi capacità amministrative e dalla grande predisposizione comunicativa con le strutture burocratiche dei due enti in cui ha lavorato senza parlare della sua solarità nei rapporti con le persone che è la sua cifra personale. A lei, dopo che da alcuni anni è stata nella segreteria generale della Presidenza della Regione, ora l’incarico di dirigente del Dipartimento turismo, sport e spettacolo un settore delicato per un’isola che vive di turismo ma che non viene nuovo alla stessa per aver avuto, sempre in ambito della struttura burocratica regionale, valide esperienze nel settore dei beni culturali avendone retto, nel passato, lo specifico Dipartimento. Alla dottoressa Margherita Rizza gli auguri di buon lavoro da RagusaOggi.

