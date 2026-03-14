Dalla devastazione alla rinascita: la litoranea Santa Maria del Focallo–Marza torna a vivere

Dalla devastazione alla rinascita. Nessuno ci avrebbe scommesso che in così poco tempo venisse ripristinata la fruibilità della strada, l’unica esistente sulla costa che collega l’intero versante sud-orientale dell’isola da Pozzallo passando per Ispica mare e finire a Pachino e Marzamemi. I lavori, iniziati da alcune settimane non si stanno fermando. Hanno dato una nuova fisionomia con tanto di sicurezza, quella che mancava da sempre anche se la strada-litoranea Santa Maria del Focallo-Marza di sicurezza ne aveva pochino. Prova ne è la presenza di buche che hanno fatto scoprire come in alcuni tratti la sede stradale era stata compromessa dalla forza del mare che aveva scavato vere e proprie “caverne” sotto l’arteria. Il forte moto ondoso del mare, alimentato dalla forza del ciclone Harry, ha causato seri danni cui si sta cercando di intervenire per risanarli. Oggi si continua a lavorare per consegnare entro l’estate (e forse già prima) la completa fruizione e percorribilità dell’arteria, la più trafficata nei mesi estivi per le classiche vacanze al mare ma anche nei mesi invernali per l’esistenza nella zona della fascia costiera ispicese di realtà produttive imprenditoriali di grande, medie e piccole dimensioni.

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