Dal piatto alla polemica: l’aragosta grigliata dello chef modicano Carmelo Ferreri divide i social

Scoppia la polemica online per un video pubblicato su Instagram dallo chef modicano Carmelo Ferreri, già noto al pubblico social per i suoi “Uau” e per postare spesso video in cui si occupa di cucina, spesso accompagnato da alcuni vip che passano da Marina di Modica e dal suo locale. Stavolta, il video “incriminato” è quello in cui accarezza un’aragosta viva prima di cuocerla. Le immagini, destinate a mostrare la preparazione di uno dei piatti di punta del suo ristorante, hanno diviso il pubblico: da un lato chi ha criticato il gesto come “sofferenza gratuita” e “hype a spese dell’animale”, dall’altro chi lo ha difeso sottolineando la legittimità della pratica.

Nei commenti si leggono frasi come: “Si muove ancora sulla griglia… non ho parole” e “Evita di pubblicare certi video, è meglio”. Lo chef ha risposto con un nuovo video, precisando: “Non ho maltrattato nessuno. In quel video non taglio l’aragosta e non mostro nulla di crudele. I movimenti che si vedono dopo la cottura sono solo riflessi muscolari, non sofferenza. Tratto la materia prima con rispetto e umiltà”.

La normativa vigente non vieta esplicitamente questo tipo di preparazione e, come ricordato da alcuni utenti, la procedura di Ferreri rientra nei limiti di legge. Dopo le spiegazioni, lo chef ha ricevuto anche numerosi messaggi di solidarietà e incoraggiamento da parte dei follower.

Il caso, però, riaccende il dibattito etico sull’uso di animali vivi in cucina e sulla spettacolarizzazione delle preparazioni sui social, dove ogni gesto può trasformarsi in terreno di scontro tra sensibilità diverse.

Per vedere il video clicca qui: https://www.facebook.com/reel/24235146726106985

