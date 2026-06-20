Dal brindisi alla pulizia straordinaria: ripristinata la scalinata di San Giorgio a Modica dopo la notte dei maturandi

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Come da tradizione ormai consolidata, anche quest’anno decine di maturandi si sono dati appuntamento sulla scalinata del Duomo di San Giorgio a Modica per il consueto brindisi della vigilia. Un rito collettivo che negli anni è diventato uno dei momenti più attesi dagli studenti modicani alla vigilia dell’esame di Stato, tra foto ricordo, emozioni, abbracci e gli immancabili auguri per affrontare al meglio la prova che segna la conclusione del percorso scolastico e che resterà indimenticabile.

Una notte di festa, dunque, vissuta all’insegna della spensieratezza e della condivisione. Peccato però che, restando in tema di “dimenticanze”, qualcuno abbia dimenticato qualcosa di importante: portare via bottiglie, bicchieri e altri rifiuti lasciati sul sagrato e lungo la gradinata monumentale.

Già il giorno dopo alcuni cittadini avevano segnalato sui social le condizioni in cui si presentava l’area, documentando con fotografie i resti della serata. Immagini che hanno inevitabilmente alimentato commenti e riflessioni sul rispetto dei luoghi simbolo della città.

Oggi si è provveduto a un intervento straordinario di pulizia che ha consentito di restituire decoro alla scalinata e al sagrato del Duomo, riportando l’area alle condizioni abituali.

E proprio come era accaduto poche ore prima con le fotografie dei rifiuti abbandonati, alcuni cittadini hanno voluto documentare anche il lavoro svolto dagli operatori incaricati della pulizia, condividendo immagini che testimoniano l’avvenuto ripristino dei luoghi.

Un intervento che è stato accolto positivamente dalla cittadinanza e che conferma l’attenzione verso uno dei siti più rappresentativi di Modica, meta ogni giorno di residenti e turisti.

Resta però una considerazione che accompagna ormai ogni evento pubblico particolarmente partecipato: il rispetto degli spazi comuni non dovrebbe essere demandato esclusivamente agli operatori ecologici o agli interventi straordinari successivi. Festeggiare è giusto, soprattutto in occasioni così significative come la notte prima degli esami. Farlo lasciando i luoghi nelle stesse condizioni in cui li si è trovati sarebbe un segnale di maturità forse ancora più importante di quella che gli studenti stanno affrontando in queste ore tra i banchi.

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