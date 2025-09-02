Dal 6 settembre potenziati i Punti di Primo Intervento Pediatrico: ecco dove

Dal 6 settembre 2025, l’ASP di Ragusa rafforzerà la propria offerta sanitaria con l’attivazione e il potenziamento dei Punti di Primo Intervento Pediatrico (PPIP). Si tratta di ambulatori dedicati alla valutazione dei bambini con problemi di salute non gravi, operativi nei giorni festivi e prefestivi dalle 8 alle 20.

L’iniziativa nasce dall’Avviso pubblico dello scorso aprile, a cui hanno aderito diversi pediatri convenzionati in collaborazione con la Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) di Ragusa. Attualmente hanno già dato disponibilità sei pediatri a Modica e quattro a Ragusa, mentre per la sede di Vittoria saranno riaperti i termini di adesione.

Dove saranno attivi i PPIP

Ragusa: il presidio sarà confermato, ma trasferito all’interno dell’ambulatorio di Neonatologia dell’ospedale Giovanni Paolo II.

Modica: il servizio sarà attivato per la prima volta, negli spazi destinati ai codici bianchi del Pronto Soccorso del P.O. Maggiore-Baglieri.

Vittoria: in fase di completamento con nuove adesioni.

La scelta di collocare i PPIP in prossimità delle aree di emergenza ospedaliera consentirà alle famiglie un accesso più immediato e, nei casi che lo richiedono, la possibilità di proseguire il percorso di cura con ulteriori approfondimenti o interventi.

Una risposta alle famiglie e ai Pronto Soccorso

«Con questa iniziativa – spiega Sara Lanza, Direttore sanitario dell’ASP di Ragusa – vogliamo rispondere in modo concreto ai bisogni di salute dei più piccoli, offrendo un punto di riferimento sicuro e facilmente accessibile. Al tempo stesso, il servizio contribuirà a migliorare la gestione dei Pronto soccorso, evitando il sovraffollamento».

