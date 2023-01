Dal 31 dicembre scaduto il contratto del personale che faceva i tamponi all’ex Asi a Ragusa: adesso è a pagamento per tutti

E’ finito il tempo dei tamponi gratuiti in provincia di Ragusa. Dal 31 dicembre 2022, infatti, è scaduto il contratto del personale sanitario che si occupava di effettuare i tamponi gratuitamente all’ex zona Asi di Ragusa. La segnalazione ci arriva da un cittadino che, avendo il sospetto di essere positivo, si era recato sul posto per effettuare un tampone ed essere regolarmente registrato, così come accadeva da oltre due anni.

Arrivato sul posto insieme a lui, anche un’altra decina di automobili in coda. Purtroppo, però, la struttura risulta chiusa. Una volta prese informazioni, si è scoperto che i tamponi gratuiti, ormai, non esistono più, in quanto il personale preposto a effettuare questo servizio ha avuto il contratto in scadenza il 31 dicembre.

Dunque, chiunque dovrà farsi un tampone, sia prima che dopo la quarantena, è costretto ad acquistarlo in farmacia.

Ma il covid è finito? Ed è corretto che i cittadini che sono loro malgrado risultati positivi siano costretti ad acquistare almeno due tamponi al prezzo di 15 euro l’uno? Non si riesce a reperire nessun personale sanitario che possa effettuare la procedura per tutti coloro che, purtroppo, ancora oggi si contagiano?

I cittadini chiedono a gran voce che questo servizio venga ripristinato: non stiamo parlando di persone che hanno bisogno del tampone per puro svago, bensì per appurare la positività o meno al covid.