Dal 1° aprile servizio di bus navetta gratuito da Ragusa superiore a Ragusa Ibla

Sperimentato dal 2019 ecco nuovamente il servizio di bus navetta per permettere di raggiungere Ragusa Ibla in maniera meno traumatica nelle ore serali e nei giorni festivi e prefestivi. Il servizio di mobilità, gratuito per chi ne usufruisce e con un impegno economico per il comune di Ragusa pari a 20mila euro con somme provenienti dal contenitore della tassa di soggiorno, prenderà il via fra qualche giorno e cioè il 1° aprile per concludersi il prossimo 15 ottobre. Finalità, modalità e costi sono contenuti nell’atto deliberativo di giunta approvato lo scorso 22 ottobre.

Progetto sperimentale e temporaneo mediante il noleggio con conducente di minibus

Il perchè, pensato e già attuato negli anni passati, viene spiegato nel provvedimento amministrativo. Intanto per “facilitare l’accesso da parte di visitatori e turisti che alloggiano a Ragusa Ibla ed ai dipendenti che vi lavorano” e poi per “venire incontro alle condizioni ambientali del quartiere barocco migliorando la qualità della vita per quanti vi risiedono o vi lavorano”. Le ragioni per continuare in questo percorso sono diverse. Sono tutte contenute dell’atto di indirizzo approvato dalla giunta: gli stalli di parcheggio disponibili all’interno di Ragusa Ibla non consentono di soddisfare la domanda di sosta conseguente all’accesso incondizionato a chiunque voglia raggiungere il quartiere con la propria autovettura privata; gli stalli disponibili, eccetto quelli contraddistinti dalle strisce blu e dalle strisce gialle cosiddette “C”, devono rimanere prioritariamente disponibili ai residenti per consentire di poter sostare o comunque ad altre particolari categorie di utenti per brevi soste non programmabili e classificabili; a Ragusa Ibla risultano insediate circa 100 attività ricettive, con circa 330 camere e altrettante attività di commercio, con una presenza di operatori, tra titolari e dipendenti, pari a 400 persone; con la definitiva entrata in esercizio dei varchi elettronici di controllo degli accessi della Ztl occorre fornire modalità alternative ai veicoli privati per raggiungere il quartiere barocco.

Si procederà sulla scia degli altri anni

Il gestore del parcheggio di Piazza del Popolo, tramite una convenzione a titolo oneroso per il Comune, si impegna a mettere a disposizione dei turisti che alloggiano nelle attività ricettive di Ragusa Ibla e dei dipendenti che lavorano nelle attività ricettive e commerciali 180 stalli da utilizzare per la sosta gratuita del mezzo privato e per l’uso del servizio di bus navetta, aperto agli utenti con l’obiettivo di potenziare i servizi di mobilità alternativa e regolare l’accesso a Ragusa Ibla. Il Comune ha anche acquisito la disponibilità di massima da parte della Società Ast, che gestisce il trasporto urbano, ad integrare il progetto temporaneo di mobilità con uno similare a quello messo in campo nel corrispondente periodo dell’anno 2021 e 2022.