Dai classici al contemporaneo: al via la nuova stagione teatrale di Casamatta

Si alza il sipario sulla nuova stagione di Casamatta, lo spazio culturale di viale Europa 85, che dal 24 al 26 ottobre inaugura la sua ricca programmazione teatrale con lo spettacolo “La biscazziera e il suo servo” del maestro della Commedia dell’arte Antonio Fava, in scena insieme ad Alessia Falvo.

Un’apertura che unisce tradizione e innovazione, comicità e riflessione, dando il via a un cartellone che fino al 31 maggio 2026 proporrà sette appuntamenti con autori che spaziano dal classico al contemporaneo, dal comico al grottesco.

Tra i nomi in programma figurano Alan Ayckbourn, Stefano Benni, Pier Benedetto Bertoli e Robin Hawdon. La chiusura sarà affidata al direttore artistico Massimo Leggio con lo spettacolo “Come rido io – Vol. 2”.

“Oggi più che mai il teatro è un gesto necessario – sottolinea Leggio –. In un tempo frammentato dagli schermi e dalle solitudini connesse, alzare il sipario significa ricreare uno spazio dove ci si guarda negli occhi, dove si ride e si piange insieme. Fare teatro oggi è un atto di resistenza e un bisogno primario dell’anima. Per questo invitiamo il pubblico a tornare in sala, curioso e affamato di bellezza e di storie”.

Oltre agli spettacoli, Casamatta rilancia anche i suoi laboratori teatrali per tutte le età: bambini (6-9 anni), ragazzi (10-13 anni) e adulti. I corsi saranno tenuti da Leggio, con il contributo di attori, registi e musicisti professionisti che arricchiranno il percorso formativo con seminari dedicati a dizione, improvvisazione, recitazione narrativa ed espressione corporea.

L’open day è fissato per lunedì 20 ottobre alle ore 19 presso la sala teatrale.

Per informazioni è possibile seguire le pagine social di Casamatta o telefonare al 388-4591604.

