In scena la nuova stagione di Casamatta”

La rassegna proseguirà nelle giornate del 18, 19 e 20 novembre con “Rosa, la cantatrice del Sud”, di e con Laura Giordani e Mimmo Aiola. Rosa è una donna, siciliana per eccellenza, che cantava la realtà, sua e di quanti come lei, tra fame e violenza, vissero drammi, tragici eventi, dolori, tormenti, abusi. Rosa canta di una terra che è “madre”, ma che va contro i suoi stessi figli. E sembra di sentirla ancora cantare, moderna com’è la sua voce.

Il 17, 18 e 19 novembre troverà rappresentazione “Bob Job, un amante ricercato”, scritto da Riccardo Trovato con Alessia Gurrieri, Matilde Masaracchio, Francesca Morselli, Sergio Spada, Matteo Tomasello, Cristian Zago e la regia di Riccardo Maria Tarci. Bob Job è uno scrittore ancora poco noto ai lettori, almeno in quanto tale, ma molto famoso, invece, come gran seduttore. La sorte lo pone nel bel mezzo di un’intricata storia sentimentale che non è capace di gestire. I personaggi si incontrano, scontrano, e coalizzano. I colpi di scena non mancheranno.

Spettacolo pluripremiato è invece quello del 20, 21 e 22 gennaio, “A testa sutta”, di Luana Rondinelli diretto e interpretato da Giovanni Carta, vincitore del premio come miglior attore al festival Teatri Riflessi 2015, del premio Fersen alla drammaturgia nel 2016 e il Festival Monodrama di Sala Consilina. Testa bionda quella del bambino dalla pelle chiara e dagli occhi azzurri, troppo delicato per la vita dura della periferia palermitana, alla quale fa da contralto il cugino, “boss” del quartiere, “nero con gli occhi neri”. Due opposti che si completano a vicenda in uno spettacolo intenso e divertente.

“Persecuzioni”, che andrà in scena il 24, 25 e 26 febbraio, è una commedia di Richard J. Grimm

con Cindy Cardillo, Evelyn Famà, Alessia Gurrieri per la regia di Riccardo Maria Tarci. Brillante, divertente, ma soprattutto attuale. Ambientata negli Stati Uniti, ha come protagoniste tre donne: Debra, Miriam e Judi. Una comicità al femminile, che non risparmierà nessuno.

Donna è anche la protagonista di “Io sono Chiara”, monologo inedito di Francesco Randazzo con Emanuela Trovato e la regia di Giovanni Carta, rappresentato il 24, 25 e 26 marzo. Con questo testo l’attrice vinse il premio come migliore interprete alla sezione Teatro Corto del Festival Corti in Cortile a Catania il 16/09/2021, data dell’unica rappresentazione del corto fino ad oggi. La storia è quella di una bambina, rapita da un orco, che cresce violata e insultata fino a riconoscersi nel solo nome di “Cretina”; sarà con l’arrivo della polizia che scoprirà di chiamarsi Chiara, ma per riconoscersi in questa nuova identità dovrà ingaggiare un’ulteriore lotta, con se stessa.

Il sipario si chiuderà il 21, 22 e 23 aprile con “Luci e ombre della ribalta”, di Jean Paul Alègre

con Evelyn Famà, Carlo Ferreri, Riccardo Maria Tarci e Massimo Leggio che ne cura anche la regia; testo che ha portato l’autore francese al successo internazionale, fino a entrare a far parte nel 2009 dei piani ufficiali di studio sulla drammaturgia francese, accanto a grandi autori del teatro classico e contemporaneo come Molière, Racine, Hugo, Sartre, Camus. Il meta-teatro di Alègre porta in scena, con un ritmo vorticoso, personaggi, attori e attrici, presentatori, registi, direttori artistici, una compagnia di attori alle prese con una commedia satirica, che affronta le assurde situazioni che si possono verificare sul palcoscenico in un gioco di ribaltamenti di senso e calembour linguistici.

Uno spettacolo al mese quindi, con tre appuntamenti ciascuno: il venerdì e il sabato alle 20:30, replica la domenica alle 18:30. Per prenotare è possibile chiamare al 3884591604 o recarsi allo spazio creativo in Viale Europa 85 a Ragusa.