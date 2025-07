Da spazio abbandonato a cuore pulsante del quartiere: nasce a Ragusa il nuovo terminal dei bus e un giardino urbano

Uno spazio vuoto, grigio, dimenticato. Oggi, un luogo vivo, verde e funzionale. A Ragusa prende forma una nuova visione urbana: il vecchio e abbandonato piazzale di via Scalo Merci rinasce con una doppia vocazione — da un lato il nuovo terminal dei bus, dall’altro un giardino pensato per la comunità. Un progetto che unisce mobilità sostenibile e qualità della vita, restituendo identità a una zona rimasta troppo a lungo ai margini.

Un terminal al centro, un giardino per tutti

Il nuovo hub del trasporto pubblico, comodo, moderno e centrale, diventerà una vera e propria “casa” per i mezzi pubblici, con l’obiettivo di incentivare l’uso del trasporto collettivo e ridurre il traffico privato. Accanto, un’area verde aperta e accessibile: un primo passo concreto per invitare i cittadini a riscoprire e riabitare il proprio territorio.

Una festa per cominciare insieme

Per segnare questo nuovo inizio, l’amministrazione ha scelto di trasformare l’inaugurazione in una vera e propria festa di quartiere, coinvolgendo direttamente chi questo luogo lo vive ogni giorno. Un invito rivolto agli abitanti della zona Sacra Famiglia, ma anche di via Carducci, via Archimede, Piazza Vann’Antò, Piazza Stazione e Piazza Libertà. Tutti chiamati a “scendere dai condomini”, uscire di casa e iniziare a familiarizzare con uno spazio che è di tutti.

L’appuntamento è per giovedì 31 luglio alle ore 19.00, sulla nuova terrazza di via Scalo Merci.

