Da Ragusa un appello per salvare la biblioteca Giovanni Verga prima che scompaia

La Biblioteca Civica Giovanni Verga di Ragusa non è solo un luogo fisico pieno di libri, ma un simbolo concreto di cultura e crescita per l’intera comunità. Da anni rappresenta un punto di riferimento educativo per bambini e giovani, offrendo risorse e ambienti stimolanti che favoriscono la formazione intellettuale e sociale. Tuttavia, negli ultimi anni, questa istituzione ha iniziato a mostrare segni di declino. La capacità di offrire servizi aggiornati e in linea con gli standard nazionali è diminuita, principalmente a causa di risorse economiche insufficienti. Per questo motivo, è stata lanciata una petizione su change.org affinchè la biblioteca possa avere investimenti sufficienti.

L’Importanza di investire nella cultura locale

È fondamentale che le autorità locali riconoscano il valore della Biblioteca Giovanni Verga e intervengano con investimenti mirati. Una biblioteca ben finanziata non solo migliora l’offerta culturale, ma diventa anche un centro di aggregazione sociale, capace di attrarre visitatori da tutta la zona e creare opportunità di apprendimento continuo per tutte le fasce di età.

I dati nazionali dimostrano che le biblioteche che ricevono adeguati investimenti offrono attività collaterali di grande impatto, come workshop, laboratori educativi e incontri con autori, elementi che arricchiscono la vita culturale della città e stimolano la partecipazione della comunità.

Un appello alla comunità e alle istituzioni

Il Comune di Ragusa è chiamato ad ascoltare questo appello e a garantire interventi concreti. Firmare la petizione per sostenere la biblioteca significa contribuire attivamente a rafforzare la cultura nella città e a dare ai cittadini, soprattutto ai più giovani, strumenti di crescita e formazione.

