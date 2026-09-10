Da Ragusa a Torino con la danza nelle vene: il sogno di Chiara Mezzasalma

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A soli 15 anni Chiara Mezzasalma è già pronta a spiccare il volo verso il professionismo. La giovane promessa ragusana della danza è stata ammessa alla prestigiosa ABA Academy di Torino, diretta dall’Étoile Alen Bottaini, una nuova e importante tappa di un percorso iniziato quando aveva appena sette anni.

Un traguardo che racconta soprattutto una grande passione, alimentata giorno dopo giorno da studio, sacrifici e determinazione. Chiara ha mosso i primi passi alla Most of King Studio Danza di Ragusa, dove è cresciuta sotto la guida attenta della sua insegnante Loriana Scalia, che ha saputo accompagnarla e sostenerla nello sviluppo delle sue qualità artistiche e tecniche.

Quella di Chiara, però, non è una passione rimasta confinata alle sale di danza ragusane. Negli anni, il suo talento le ha permesso di confrontarsi con alcune delle più importanti realtà della danza italiana ed europea.

Tra le esperienze più significative c’è stata la possibilità di frequentare gratuitamente per una settimana la John Cranko Schule di Stoccarda, in Germania, una delle scuole di balletto più prestigiose al mondo.

Un’altra importante conferma è arrivata da Eleonora Abbagnato, Étoile dell’Opéra di Parigi e attuale direttrice della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma. Chiara è stata infatti selezionata personalmente per frequentare il Corso Introduttivo, ideato dalla stessa Abbagnato con l’obiettivo di individuare e accompagnare i nuovi talenti della danza.

Nel mese di maggio è arrivata inoltre un’altra soddisfazione: il superamento dell’audizione per l’International Ballet School di Roma, diretta da Laura Comi.

Adesso, però, davanti a Chiara si apre una nuova sfida: Torino. Il trasferimento alla ABA Academy rappresenta un passo importante verso quel mondo professionale che la giovane ballerina sogna e per il quale lavora da anni.

Dietro questo risultato ci sono infatti ore e ore di allenamento, rinunce, disciplina e una determinazione non comune per una ragazza della sua età. Ma c’è anche una rete di persone che ha creduto nelle sue capacità e che, a partire dalla famiglia e dalla sua insegnante, l’ha accompagnata lungo il cammino.

Un percorso che ha ricevuto anche il riconoscimento della sua città. Chiara è stata ricevuta a Palazzo dell’Aquila dal sindaco di Ragusa Peppe Cassì, che ha voluto incontrare personalmente la giovane danzatrice e congratularsi con lei per i risultati raggiunti e per il prestigioso percorso che la attende.

Per Ragusa è una piccola grande storia di talento e passione. Per Chiara, invece, è soltanto l’inizio. In bocca al lupo!

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