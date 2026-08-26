Da Pozzallo a Roma: la storia del giovane Giorgio La Pira arriva al cinema

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Il docufilm “Il Giovane @ La Pira” parte da Roma in prima visione assoluta in programma al Teatro Ghione il 26 settembre con inizio alle 20. “Raccontiamo la storia di un personaggio Siciliano e non solo, Giorgio La Pira nasce a Pozzallo nel 1904, nel 1914 arriva a Messina, dove, conosce e prende amicizia con i grandi personaggi della cultura messinese del tempo, tra cui Salvatore Quasimodo premio Nobel per la poesia, e Salvatore Pugliatti ex Rettore dell’Università di Messina. La Pira nel 1926 sì trasferisce a Firenze per finire gli studi universitari, qui continua la sua vita, senza dimenticare mai le sue radici siciliane. Uomo di cultura, di politica e divulgatore della pace nel mondo” – è quanto racconta il regista Biagio Cardia.

La sinossi del docufilm su Giorgio La Pira giovane.

Il film su Giorgio La Pira vuole portare sullo schermo l’attualità e l’universalità dei suoi valori evangelici e politici. Scopo del film è ricordare e rivalutare l’immagine di un grande personaggio amato non solo in Sicilia ma ancor oggi dal popolo fiorentino che lo acclama Santo. Il progetto per la realizzazione del film ‘Il Giovane La Pira’ nasce dalla sceneggiatura del professore Nino Giordano, curata dal Regista Biagio Cardia. Giorgio La Pira nato a Pozzallo nel 1904 si trasferisce a Messina nel 1914 rimanendovi fino al 1926. Si trasferisce a Firenze, dove metterà in evidenza la sua ‘Sensibilità Mediterranea’ nell’affrontare come Sindaco i problemi della città. Le riprese del film ‘Il Giovane La Pira’ sono state girate a Pozzallo a partire dalla sua giovane età, il suo periodo scolastico a Messina presso l’Istituto A.M. Jaci di Messina, dove frequenta i tre anni delle scuole superiori. Giorgio La Pira ha trascorso gli anni della sua gioventù intrecciando grande amicizia con alcuni illustri personaggi del tempo come Salvatore Quasimodo futuro Premio Nobel e Salvatore Pugliatti ex Rettore dell’Università di Messina. Altre scene realizzate a Tindari in provincia di Messina, anche presso l’Università di Messina dove ha studiato Diritto Roma con il professore Emilio Betti e con i professori Guido Ghersi e Ludovico Fulci. Il cast è formato da attori di professione che interpretano Giorgio La Pira nelle sue diverse fasi di vita, nonché le figure familiari a lui tanto care come il padre, la madre, il nonno, i cinque fratelli più piccoli. Si trasferisce a Messina dallo zio Luigi Occhipinti con la moglie e i loro due figli, alcuni suoi amici tra cui Quasimodo, Pugliatti e Raneri i suoi professori nella Pasqua dei 1924, è preso da un evento di Grazia, dopo l’incontro con Mons. Mariano Rampolla del Tindaro”.

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