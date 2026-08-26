Cinque nuovi insediamenti nelle parrocchie della Diocesi di Ragusa: a settembre le Messe di inizio ministero

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Settembre segna l’avvio ufficiale di una nuova fase pastorale per diverse comunità della Diocesi di Ragusa. Sono cinque, infatti, le Messe di inizio ministero già calendarizzate per altrettanti sacerdoti che, a partire dai primi giorni del mese, assumeranno nuovi incarichi nelle parrocchie di Vittoria e San Giacomo Bellocozzo.

Gli appuntamenti fanno seguito agli avvicendamenti annunciati lo scorso luglio dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. In quella occasione la Diocesi aveva comunicato un ampio riassetto degli incarichi pastorali, con 17 presbiteri coinvolti e le nuove disposizioni destinate a entrare in vigore dal primo settembre. Il Vescovo aveva spiegato che le scelte non rispondevano a una logica esclusivamente organizzativa, ma erano maturate attraverso un percorso di discernimento e confronto, tenendo insieme le esigenze delle comunità e quelle personali dei sacerdoti.

Il primo appuntamento sarà giovedì 3 settembre alle ore 20, nella parrocchia Spirito Santo di Vittoria, dove si terrà la Messa di inizio del ministero di parroco di don Salvatore Frasca. Originario di Vittoria, don Frasca è stato ordinato sacerdote nel 1997. Dopo una lunga esperienza nell’Ordine dei Frati Minori, è stato incardinato nella Diocesi di Ragusa nel settembre 2024. Finora ha svolto il servizio di vicario parrocchiale nella parrocchia San Nicolò di Bari ad Acate ed è assistente diocesano del Settore adulti di Azione Cattolica.

Il giorno successivo, venerdì 4 settembre alle 19.30, sarà la volta della parrocchia San Giovanni Bosco di Vittoria, dove inizierà il proprio ministero di amministratore parrocchiale don Giuseppe Cascone. Ordinato sacerdote il 7 ottobre 2024, don Cascone ha svolto il servizio di vicario parrocchiale nella parrocchia Santa Maria Goretti di Vittoria ed è attualmente assistente diocesano del Movimento Studenti di Azione Cattolica.

Il calendario proseguirà lunedì 7 settembre alle ore 19, nella parrocchia Beata Maria Vergine di Lourdes a San Giacomo Bellocozzo, con l’insediamento di don Salvatore Mallemi come parroco. Per lui si tratta di un ritorno in un territorio già conosciuto: ordinato sacerdote nel 2008, ha svolto diversi incarichi pastorali, tra cui quello di parroco delle parrocchie San Francesco di Paola e Santa Maria Maddalena a Vittoria. Con il nuovo incarico a San Giacomo Bellocozzo sarà anche vicario parrocchiale della parrocchia Maria Santissima Annunziata e San Giuseppe a Giarratana.

Il 8 settembre alle 19.30, nella parrocchia San Francesco di Paola di Vittoria, si terrà invece la Messa di inizio del ministero di amministratore parrocchiale di don Vincenzo Guastella, che assume contestualmente l’incarico anche nella parrocchia Santa Maria Maddalena. Ordinato sacerdote nel 2020, don Guastella ha svolto il servizio di vicario parrocchiale a San Nicolò di Bari ad Acate. Ha conseguito la licenza in teologia morale allo Studio Teologico San Paolo di Catania ed è attualmente responsabile del Servizio diocesano per la pastorale giovanile.

A chiudere questa prima serie di insediamenti sarà mercoledì 9 settembre alle ore 20, nella parrocchia Resurrezione di Vittoria, con l’inizio del ministero di amministratore parrocchiale di don Mario Modica. Ordinato sacerdote il 7 ottobre 2023, don Modica è stato inviato dopo l’ordinazione a Roma per completare gli studi per la licenza in Sacra Liturgia presso il Pontificio Ateneo Anselmiano. Ha già svolto il ministero di vicario parrocchiale nelle parrocchie San Giovanni Battista e San Giuseppe di Vittoria ed è attualmente direttore dell’Ufficio liturgico diocesano.

Cinque appuntamenti che accompagneranno dunque l’inizio del nuovo anno pastorale e che rappresenteranno, per le comunità interessate, momenti di accoglienza e di affidamento dei nuovi sacerdoti al servizio delle rispettive parrocchie. La stessa Diocesi, nel presentare gli avvicendamenti, aveva sottolineato come il cambio di incarico rappresenti per i presbiteri una nuova tappa del loro cammino al servizio delle comunità cristiane.

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