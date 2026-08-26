Strada invasa dalle canne a Marina Marza: curve e scarsa visibilità fanno paura

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La strada presenta seri pericoli nella percorribilità. Causa principale il cedimento di ampi banchi di canne che, arsi dal sole e dal calore di quest’estate afosa ed in alcuni tratti anche da incendi, si riversano sulla carreggiata della strada. Il pericolo è ben riscontrabile in contrada Bufali, a Marina Marza, dove numerosi canneti, in parte bruciati, riversandosi sulla carreggiata, non permettono il regolare passaggio delle auto.

“La situazione è particolarmente pericolosa, soprattutto a causa della presenza di curve e della scarsa visibilità, con conseguenti difficoltà per chi percorre la strada e per i veicoli che si incrociano – si appellano abitanti, villeggianti ed automobilisti – chiediamo un celere intervento di pulizia e messa in sicurezza agli organi di competenza”. Ad essere coinvolti in questa opera di bonifica sono il Libero Consorzio comunale di Ragusa ed il Comune di Ispica. La necessità di intervenire è impellente e non giustifica ritardi. La rimozione delle canne, adagiate sulla carreggiata della strada, è urgente per evitare che si verifichino incidenti con danni a persone e mezzi.

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