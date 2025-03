Da Palazzo Cosentini al Museo dell’immigrazione: quattro i siti visitabili in provincia per le Giornate FAI di primavera

Quest’anno, la Delegazione FAI di Ragusa ha selezionato quattro siti di grande pregio storico e artistico in occasione delle Giornate FAI di primavera: Palazzo della Cancelleria e Palazzo Cosentini a Ragusa, oltre al Museo a Cielo Aperto e al Museo Ibleo dell’Immigrazione a Giarratana. Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale M. Schininà di Ragusa e dell’Istituto Comprensivo Statale Luigi Capuana di Giarratana vestiranno i panni di “Apprendisti Ciceroni”, guidando i visitatori alla scoperta di questi luoghi affascinanti.

Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano per la 33ª edizione le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento nazionale dedicato alla scoperta del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Organizzate dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS, le Giornate coinvolgeranno oltre 750 luoghi in 400 città, con l’apporto di migliaia di volontari che guideranno i visitatori in un’esperienza unica alla scoperta delle meraviglie italiane.

Palazzo Cosentini: un gioiello barocco

Situato nel cuore di Ibla, Palazzo Cosentini rappresenta uno degli esempi più significativi dell’architettura barocca siciliana. Costruito nel XVIII secolo per volere del barone Raffaele Cosentini, il palazzo si distingue per le sue facciate riccamente decorate e i balconi ornati da sculture antropomorfe, realizzate dalla bottega dei Cultraro. Durante le Giornate FAI, Palazzo Cosentini ospiterà una mostra d’arte con opere di maestri siciliani di grande levatura, tra cui Giacomo Angiletti, Mario Occhipinti, Tano Angiletti e Ippocampo.

Palazzo della Cancelleria: storia e restauro

Edificato nel XVIII secolo dai baroni del Lago, Palazzo della Cancelleria si distingue per il suo imponente balcone aggettante, uno dei più vistosi di Ragusa Ibla. Dopo un periodo di abbandono, il palazzo è stato recentemente restaurato e verrà aperto al pubblico in occasione delle Giornate FAI. Il percorso di visita permetterà di scoprire la storia dell’edificio e di approfondire la figura dello scienziato e architetto Giovan Battista Hodierna, al quale sarà dedicata un’installazione museale curata dal Centro Ibleo Studi Astronomici (CISA).

Giarratana: un viaggio nella storia e nelle tradizioni

Il Museo a Cielo Aperto di Giarratana rappresenta un’importante testimonianza della vita quotidiana tra Ottocento e Novecento, con ricostruzioni fedeli di antichi mestieri e ambienti domestici. Il Museo Ibleo dell’Immigrazione, invece, racconta le storie dei giarratanesi emigrati nel mondo, con un’attenzione particolare alla tragedia di Marcinelle e alla colonia iblea in Paraguay.

I siti saranno visitabili sabato 22 e domenica 23 marzo dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:30.

© Riproduzione riservata