Da oggi Ragusa si veste a festa. Iniziano i lavori di installazione delle luminarie - Ragusa Oggi

Da oggi Ragusa si veste a festa. Iniziano i lavori di installazione delle luminarie

Oggi, lunedì 26 novembre, iniziano i lavori di istallazione delle luminarie natalizie.

L’intervento, programmato dall’Amminbistrazione comunale, riguarderà le principali arterie cittadine e precisamente: corso Italia, via Roma, corso V. Veneto (nel tratto tra via M. rapisardi e via Roma), viale N. Colajanni, v. M. Coffa, una parte di via Archimede, corso. XXV Aprile, Piazza Duca degli Abruzzi e San Giacomo.

L’avvio dei lavori di installazione delle luci natalizie già ad inizio di questa settimana è stato sollecitato dall’Amministrazione comunale per consentire così l’accensione delle stesse il 1° dicembre a Ragusa Superiore ed il 2 a Ragusa Ibla.

Oltre alle luminarie tradizionali, inoltre quest’anno sono state previste anche delle speciali illuminazioni artistiche per la Cattedrale di San Giovanni Battista, per i tre ponti della città e per il Duomo di San Giorgio. Queste ultime saranno attivate in due momenti diversi per permettere alla cittadinanza di partecipare all’accensione delle stesse luci artistiche.