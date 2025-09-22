Da Noto, Scicli e Modica le vincitrici di Miss 500 nelle tre categorie di concorso. L’evento a Donnalucata

Dall’amore per l’auto più cool della storia alla bellezza ed alla eleganza delle donne. A Donnalucata festa grande in quella che è stata, ieri sera, la terza edizione del concorso Miss 500, organizzato da Katia Trovato che ha presentato sul palco la manifestazione con al fianco Massimiliano Casto. Una serata arricchita dalla cornice di tante Fiat 500 che hanno sfilato e sostato nella borgata sciclitana in questo ultimo scorcio di estate grazie all’impegno del Club Italia 500 e del coordinamento di Modica rappresentato da Angelo Fiore. Dal titolo di Miss 500 anno 2025 al titolo nelle categorie lady ed over. Con le fasce di vincitrici sono finite nei riflettori la giovane Melissa Di Mauro, 22 anni da Noto che ha vinto il titolo di Miss 500 anno 2025; seconda la sciclitana Chiara Gambuzza. Per la categoria Lady fascia per Valentina Lopes di Scicli e per la categoria Over Valentina Coroloiani da Modica.

