Da Modica a Bologna, la producer knarzy lancia il singolo «Bliss Introspection»

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È una giovanissima producer di Modica, oggi di stanza a Bologna, e firma il suo esordio con un viaggio sonoro che invita a rallentare. Si chiama knarzy e ha appena pubblicato «Bliss Introspection», primo singolo dell’album di debutto «Eternal Distraction from the Final Boss of Nothingness», in uscita per Isulatronic, la sub-label di Isulafactory dedicata alla musica elettronica.

Il brano si muove tra ambient e techno: lunghi tappeti di synth, stratificazioni timbriche e pulsazioni ritmiche dilatate accompagnano l’ascoltatore in una dimensione sospesa, tra introspezione e abbandono. La nostalgia diventa la chiave per accedere a un altrove in cui le suggestioni del passato si intrecciano con un immaginario rivolto al futuro, e il suono si trasforma in uno spazio da abitare, un rifugio temporaneo dalla frenesia del presente.

Più che una semplice via di fuga, il singolo prova a immaginare una realtà alternativa, in cui il tempo si dilata e l’elettronica diventa uno strumento di esplorazione interiore. È il primo tassello dell’universo sonoro di knarzy, che l’album completerà. «Bliss Introspection» è già disponibile sulle principali piattaforme digitali.

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