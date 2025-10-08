Da discarica abbandonata a uliveto: ecco come bambini e anziani stanno cambiando contrada Zagarone

Alunni della 5° classe della scuola elementare dell’Istituto comprensivo “Don Milani” di Jungi, diretto dal nuovo preside Michele Agnello, da un lato e gli anziani aderenti alla Cna pensionati dall’altro. Tutti insieme per la raccolta delle olive dalle piante che gli anziani hanno messo a dimora negli anni passati facendo rinascere nel 2021, in contrada Zagarone a Scicli, un luogo destinato più ad una discarica abusiva che ad un terreno coltivato. Pensionati e ragazzini si sono confrontati con un’esperienza comune, quella di raccogliere le olive dagli alberi e pulire il prodotto togliendo le foglioline che cadono durante l’intervento manuale. Presenti all’iniziativa il presidente territoriale Cna Pensionati Giuseppe Di Stefano, il segretario territoriale Giovanni Brancati ed il responsabile organizzativo della sede di Scicli, Franco Spadaro. Numerosa la comitiva di anziani che ha partecipato alla raccolta delle olive con in testa Paolo Gambuzza che è anche componente della presidenza regionale della Cna Pensionati. Presenti anche gli insegnanti degli alunni della “Don Milani”, Loredana Abate, Irene Giurdanella e Sonia Leggio.

Non solo raccolta manuale ma anche conoscenza dei luoghi.

E’ così che i pensionati, inizialmente, hanno fatto vedere con l’ausilio di fotografie come si presentava l’area alcuni anni fa prima che si procedesse alla piantumazione degli alberi “pensata” dopo l’affidamento dell’area di contrada Zagarone un tempo in abbandono. “Quello a cui abbiamo assistito ieri – ha dichiarato Giovanni Brancati – è la messa in pratica di una delle priorità della nostra associazione, cioè l’incontro tra le generazioni. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che i nostri pensionati si rendano utili, mettendo la loro esperienza ed i loro saperi a disposizione delle nuove generazioni”. Dal presidente Giuseppe Di Stefano la soddisfazione di poter “trasmettere ai piccoli quello che i nostri genitori hanno insegnato a noi – ha commentato – in un momento storico in cui la vita ci porta a correre, fermarsi un pò e dedicarsi a queste iniziative diventa davvero importante. Abbiamo tanti altri progetti che, come Cna, intendiamo portare avanti nelle scuole”.

