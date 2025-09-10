Da Direzione Ragusa a Direzione Ragusa Azzurra…. Vari amministratori passano in Forza Italia tra cui Giuffrida, Ilardo e Digrandi

Dopo l’adesione del sindaco Peppe Cassì, annunciata a fine luglio, Forza Italia continua a rafforzare le proprie fila a Ragusa. Stavolta sono alcuni tra i principali esponenti dell’amministrazione comunale e del consiglio ad avere ufficializzato il proprio ingresso nel partito guidato da Antonio Tajani.

La svolta, che segna una precisa direzione politica per la città, porta a parlare ormai di una vera e propria “Direzione Ragusa Azzurra”, raccogliendo sotto il simbolo di Forza Italia figure di primo piano della vita istituzionale iblea.

Nella giornata di oggi a Palermo, alla presenza del presidente della Regione Renato Schifani e del coordinatore regionale Marcello Caruso, hanno aderito a Forza Italia:

Fabrizio Ilardo , presidente del Consiglio comunale, per il quale si tratta di un ritorno alle origini, avendo già militato in Forza Italia nel 1994, ai tempi della discesa in campo di Silvio Berlusconi;

, presidente del Consiglio comunale, per il quale si tratta di un ritorno alle origini, avendo già militato in Forza Italia nel 1994, ai tempi della discesa in campo di Silvio Berlusconi; Giovanni Giuffrida , vicesindaco, che nei mesi scorsi era dato in avvicinamento a Fratelli d’Italia, ma che alla fine ha scelto la via azzurra, rafforzando l’ipotesi di una sua futura candidatura a sindaco, quando si concluderà l’esperienza amministrativa di Cassì;

, vicesindaco, che nei mesi scorsi era dato in avvicinamento a Fratelli d’Italia, ma che alla fine ha scelto la via azzurra, rafforzando l’ipotesi di una sua futura candidatura a sindaco, quando si concluderà l’esperienza amministrativa di Cassì; Simone Digrandi , assessore;

, assessore; i consiglieri comunali Carla Mezzasalma, Daniele Vitale e Sergio Schinina.

“Queste nuove adesioni rappresentano un ulteriore e significativo passo avanti nel radicamento del partito nel territorio ibleo”, ha sottolineato Caruso, rimarcando come Forza Italia stia tornando a essere protagonista in provincia di Ragusa.

Schifani ha invece parlato di amministratori che “portano una consolidata esperienza di governo e di rappresentanza del proprio territorio, confermando il partito come la casa di riferimento per i moderati e per chi si riconosce nei valori del centrodestra e del PPE”.

Con l’ingresso di sindaco, vicesindaco, presidente del Consiglio, assessori e consiglieri, Forza Italia si ritrova oggi al centro della vita politica ragusana, candidandosi a essere il perno del futuro del centrodestra locale. E tra i corridoi del Palazzo di città già si guarda oltre l’attuale mandato: la figura di Giovanni Giuffrida viene indicata sempre più insistentemente come quella del possibile candidato a sindaco in quota azzurra.

Ragusa, dunque, segna una virata netta verso il centrodestra moderato, con la bandiera azzurra che torna a sventolare sul panorama politico locale, forte di una squadra che si presenta compatta e pronta a incidere sulle scelte amministrative e sulle strategie future.

