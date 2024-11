Cura dell’ictus: la Stroke Unit di Vittoria centro di eccellenza italiano di livello “Diamond”

L’ospedale “Guzzardi” di Vittoria è stato riconosciuto tra le eccellenze italiane nella cura dell’ictus, ottenendo il prestigioso livello Diamond nel terzo trimestre del 2024 per la sua Stroke Unit, diretta dal dott. Antonello Giordano. Questo riconoscimento, assegnato nell’ambito del programma internazionale ESO/ISA-Angels, è riservato a strutture che riescono a trattare almeno il 75% dei pazienti con ictus ischemico entro 60 minuti dall’arrivo e il 50% entro 45 minuti.

La cerimonia

La cerimonia di consegna del premio si terrà il 18 novembre alla presenza del dott. Giordano, del Direttore generale dell’ASP di Ragusa, dott. Giuseppe Drago, e della dott.ssa Stefania Fiorillo, referente per le attività Angels nel Sud Italia.

Il dott. Giordano ha sottolineato che il miglioramento dei tempi di risposta è frutto di continui monitoraggi e di un’organizzazione efficiente. Nel 2024, il tempo medio DTN (door-to-needle) si è ridotto a 51 minuti, rispetto agli 83 minuti del 2023, con un netto aumento dei trattamenti avviati entro i 60 e i 45 minuti. Questi progressi hanno consentito alla Stroke Unit di ricevere riconoscimenti trimestrali: Platino nel primo trimestre, Oro nel secondo, e Diamante nel terzo. Quest’ultimo è stato assegnato solo a sette ospedali in Italia.

Il successo della Stroke Unit dell’ASP di Ragusa è attribuibile a miglioramenti strutturali, come la prenotifica telefonica del 118 ai neurologi della Stroke Unit e l’avvio tempestivo della terapia in sala emergenze, riducendo notevolmente i tempi di trattamento. Questo processo è supportato dal progetto Prometeus, che prevede un monitoraggio del percorso del paziente dal domicilio all’ospedale, in collaborazione con la Centrale Operativa del 118.

© Riproduzione riservata