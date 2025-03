Crolla un pino secolare a Modica: tragedia sfiorata

Momenti di paura questa mattina in Via Mantegna Itria, dove un pino secolare di alto fusto si è improvvisamente abbattuto sulla pubblica via. Fortunatamente, al momento del crollo, non transitavano né auto né pedoni, evitando così conseguenze drammatiche. Le squadre degli operai sono già a lavoro per ripristinare la viabilità.

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i primi accertamenti per capire le cause del crollo. Le autorità stanno valutando la stabilità degli altri alberi presenti nella zona per prevenire eventuali ulteriori cedimenti.

L’episodio solleva ancora una volta il tema della manutenzione del verde pubblico e della sicurezza urbana, soprattutto in un’area destinata ad accogliere un gran numero di persone nelle prossime settimane, visto che ci si prepara alla festa della Madonna dell’Itria.

© Riproduzione riservata