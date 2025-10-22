Crisi politica a Ispica, Leontini a rischio: convocata seduta straordinaria per mozione di sfiducia

A convocare la civica assemblea il presidente del Consiglio comunale Giambattista Genovese fissando per il prossimo 12 novembre, nell’aula consiliare di Palazzo Bruno di Belmonte, la seduta con inizio alle 15,30. La convocazione della riunione è il passo successivo alla presentazione della mozione che dovrebbe esonerare, qualora venga approvata in aula, il sindaco Innocenzo Leontini dal ruolo di primo cittadino che la città di Ispica gli ha affidato cinque anni fa. Con il sindaco Leontini andrebbero a casa anche i consiglieri comunali con l’arrivo ed il governo della città da parte di un commissario straordinario che dovrebbe nominare la Regione. Protocollata lo scorso 15 ottobre (è stata la seconda nel giro di nove mesi) nell’ultimo giorno utile per la sua presentazione porta la firma di dieci consiglieri su sedici che compongono il Consiglio comunale ispicese. A sottoscrivere il documento i consiglieri

Gianni Stornello (PD), Lucio Muraglie, Carmelo Oddo, Giovanni Muraglie e Angelina Sudano (Muraglie Sindaco), Paolo Monaca (Sud chiama Nord), Serafino Arena (Rinascita Ispicese), Salvatore Milana (Grande Sicilia MPA), e infine le consigliere indipendenti Mary Ignaccolo e Matilde Sessa.

Non ha firmato, invece, l’altro esponente di Mpa, il vicepresidente del consiglio comunale, Angelo Galifi. Se i numeri dovessero restare questi, nel caso in cui nessuno farà un passo indietro sull’intenzione manifestata con la firma, il sindaco decadrebbe e con lui anche tutti i sedici consiglieri. La precedente mozione di sfiducia era stata respinta dal consiglio comunale nello scorso mese di gennaio. Il futuro si gioca interamente nel centrodestra visto che i firmatari sono consiglieri appartenenti a questa area propria di Innocenzo Leontini uomo di Forza Italia. A parte del consigliere Gianni Stornello che all’epoca della presentazione della prima sfiducia non aveva firmato il documento. La situazione finanziaria dell’ente, attualmente in dissesto, una delle cause di questa procedura.

