Costa ispicese senza servizi: parte la raccolta firme per un ufficio postale

Una richiesta concreta, radicata nei bisogni quotidiani di cittadini e imprese, arriva dalla fascia costiera ispicese: il Comitato “Santa Maria del Focallo – Marina Marza”, guidato dalla Dott.ssa Tiziana Scuto, ha avviato una raccolta firme per ottenere l’apertura di uno sportello postale multifunzionale stabile nel territorio.

L’area compresa tra Santa Maria del Focallo e Marina Marza, nel comune di Ispica, si estende per oltre 13 chilometri lungo la costa e rappresenta oggi una delle zone più vive e in espansione della provincia. Non si tratta soltanto di una meta turistica estiva: la presenza di residenti durante tutto l’anno, attività agricole, strutture ricettive e un crescente indotto produttivo rende ormai indispensabile la disponibilità di servizi essenziali.

Eppure, nonostante questa crescita, manca ancora un presidio postale. Per operazioni quotidiane come pagamenti, spedizioni, servizi finanziari o semplici prelievi, i cittadini sono costretti a spostarsi verso i centri di Pozzallo o Ispica, percorrendo oltre nove chilometri.

«Si tratta di una richiesta concreta, che nasce da bisogni reali della popolazione – sottolinea la presidente del Comitato –. Il territorio ha già dimostrato negli anni una forte capacità organizzativa, attivando servizi locali di recapito e sperimentando soluzioni temporanee come l’ufficio mobile. Oggi chiediamo un passo decisivo: un presidio stabile, moderno e completo».

L’iniziativa non si limita alla raccolta firme. Il Comitato ha già avviato un dialogo con l’amministrazione comunale, coinvolgendo il sindaco per ottenere un supporto istituzionale che rafforzi la richiesta da presentare a Poste Italiane. L’obiettivo è aprire un tavolo di confronto tra enti locali e azienda, per individuare soluzioni operative che possano finalmente colmare questa lacuna.

La petizione è aperta a residenti, operatori economici e frequentatori della zona. Più che una semplice raccolta firme, rappresenta un segnale chiaro: una comunità dinamica e in crescita chiede servizi adeguati al proprio sviluppo.

Per aderire e ottenere maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook “Comitato Santa Maria del Focallo – Marina Marza”.

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