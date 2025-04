Cosa ci fanno oltre 100 giornalisti internazionali a Modica?

Modica diventa capitale internazionale del vino. Dal 6 al 10 maggio 2025, la città ospiterà “Sicilia en Primeur”, l’evento ideato da Assovini Sicilia che ogni anno richiama giornalisti, esperti e professionisti del settore da tutto il mondo per scoprire l’ultima annata della produzione vinicola siciliana.

Nata nel 2003, la manifestazione si è affermata negli anni come uno degli appuntamenti più attesi del panorama enologico internazionale. Non solo un’anteprima tecnica riservata alla stampa specializzata, ma anche un viaggio culturale ed esperienziale attraverso i territori, i vitigni autoctoni e la biodiversità dell’isola. L’obiettivo è chiaro: raccontare la Sicilia del vino al mondo intero, facendo emergere la sua ricchezza storica e produttiva.

Durante la presentazione ufficiale dell’edizione 2025, che si è svolta a Milano, la presidente di Assovini Sicilia, Mariangela Cambria, ha sottolineato l’importanza culturale dell’evento e del vino stesso. “La cultura del vino in Sicilia: una storia millenaria che guarda al futuro” è il pay-off scelto quest’anno, e sintetizza una visione che va ben oltre l’aspetto commerciale. “Il vino siciliano – ha dichiarato Cambria – è uno dei simboli della cultura mediterranea, della quale la Sicilia è massima espressione. Non è solo un prodotto agricolo o una bevanda, ma un elemento fondamentale della cultura universale, che attraversa secoli e civiltà. La sfida di oggi è tutelarne il valore culturale in un contesto internazionale in cui, spesso, si rischia di criminalizzarlo. Il vino è civiltà, conoscenza, bellezza, tradizione”.

Il programma di Sicilia en Primeur 2025 si articola in cinque giorni. I primi tre sono dedicati agli enotour, con dieci itinerari differenziati che condurranno la stampa italiana e straniera alla scoperta delle aziende vinicole e delle aree più rappresentative dell’isola. Sarà l’occasione per immergersi nei paesaggi, incontrare i produttori e comprendere come ogni vino porti con sé la storia di un territorio.

Seguono due giornate intense tra degustazioni tecniche, talk tematici e un convegno che affronterà temi attuali e prospettive future del comparto. La giornata conclusiva, il 10 maggio, è invece interamente dedicata all’incontro diretto con i produttori, con postazioni aziendali dove sarà possibile degustare e approfondire.

L’edizione del 2024 ha visto la partecipazione di 106 giornalisti, di cui ben 53 provenienti dall’estero: numeri che testimoniano l’eco internazionale dell’iniziativa e la sua capacità di attrarre attenzione mediatica ben oltre i confini nazionali. Sono stati coinvolti anche 38 giornalisti italiani e 15 regionali, a dimostrazione di un interesse trasversale e crescente.

Con Modica pronta ad aprire le porte al mondo, Sicilia en Primeur si conferma non solo un evento enologico di rilievo, ma un vero e proprio ponte culturale tra la Sicilia e il resto del mondo. Un’occasione per affermare, una volta ancora, che il vino siciliano è ambasciatore di identità, bellezza e futuro.

© Riproduzione riservata