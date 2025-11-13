Cosa cambia da oggi nel mondo del gioco online in Italia

Oggi segna un vero e proprio punto di svolta per il mercato italiano del gioco online: a partire da oggi, 13 novembre 2025, entrano in vigore le nuove regole stabilite da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e dal Decreto legislativo n. 41/2024, che ridefiniscono interamente il settore del gioco a distanza.

Ecco i punti principali e cosa cambierà per operatori, concessionari e giocatori.

Cambiamenti principali

Fine delle skin e dominio unico per ogni concessionario

A partire da oggi, ogni operatore concessionario potrà utilizzare solamente un dominio ufficiale di gioco. Le cosiddette “skin” — cioè quei siti collegati sotto lo stesso concessionario con marchi e domini separati — non potranno più operare.

Questo significa che circa 350 brand operanti sotto skin dovranno migrare o cessare l’attività. Nuovo sistema concessorio

Il mercato sarà più selettivo: le nuove concessioni sono state assegnate ad un numero limitato di operatori (ad esempio 46 concessionari per 52 concessioni).

Requisiti più stringenti: solidità finanziaria, misure di compliance antiriciclaggio, protezione dei giocatori, infrastrutture informatiche. Identificazione digitale e apertura conto online più sicura

Dal 13 novembre sarà possibile per i giocatori aprire un conto di gioco online utilizzando strumenti di identificazione digitale come lo SPID o la Carta d’Identità Elettronica (CIE), in alternativa al vecchio metodo di caricamento documento e codice fiscale. Maggior tutela per il giocatore

Le nuove regole puntano a una maggiore trasparenza e protezione: banner informativi per giocatori già attivi che dovranno accettare nuovi contratti, autolimitazioni di spesa/gioco, migrazione dei conti da skin al concessionario principale senza perdere saldo o scommesse aperte. Tempo di transizione

Sebbene le nuove regole entrino oggi in vigore, gli operatori concessionari avranno un periodo di sei mesi (fino al 14 maggio 2026) per completare l’attivazione tecnica dei nuovi sistemi: integrazione dei controlli ADM, aggiornamento interfacce gioco, adeguamento KYC/AML.

🎯 Perché questi cambiamenti

Riduzione della frammentazione del mercato : il modello delle skin aveva creato molti “marchi sotto concessione madre”, rendendo più complesso il controllo e la tracciabilità. Il nuovo assetto mira a semplificare e rendere più sicuro il settore.

: il modello delle skin aveva creato molti “marchi sotto concessione madre”, rendendo più complesso il controllo e la tracciabilità. Il nuovo assetto mira a semplificare e rendere più sicuro il settore. Migliore tutela del consumatore : con procedure più rigide, identificazione certa e limitazioni maggiori, si punta a ridurre i rischi legati al gioco problematico e al riciclaggio.

: con procedure più rigide, identificazione certa e limitazioni maggiori, si punta a ridurre i rischi legati al gioco problematico e al riciclaggio. Più controllo e responsabilità: operatori più grandi e strutturati, con governance, infrastrutture e requisiti elevati, dovranno rispondere in modo più diretto alla regolamentazione.

🔍 Cosa cambia per i vari attori

Per gli operatori/concessionari : devono adottare un unico dominio, abbandonare le skin, adeguarsi alle nuove concessioni, alle infrastrutture e ai controlli. Alcuni operatori più piccoli o sotto skin rischiano di uscire dal mercato o di dover cercare accordi con concessionari maggiori.

: devono adottare un unico dominio, abbandonare le skin, adeguarsi alle nuove concessioni, alle infrastrutture e ai controlli. Alcuni operatori più piccoli o sotto skin rischiano di uscire dal mercato o di dover cercare accordi con concessionari maggiori. Per i giocatori : può cambiare l’interfaccia (il sito da cui accedere), ma il conto gioco e il saldo rimangono validi e migrati sotto il nuovo modello. Occorre prestare attenzione a banner e accettazione del nuovo contratto.

: può cambiare l’interfaccia (il sito da cui accedere), ma il conto gioco e il saldo rimangono validi e migrati sotto il nuovo modello. Occorre prestare attenzione a banner e accettazione del nuovo contratto. Per il mercato fisico e le reti di raccolta (PVR, affiliati, etc.): la fine delle skin può avere impatti operativi e commerciali – alcuni partner dovranno riadattarsi o cambiare riferimento sotto brand concessionari.

