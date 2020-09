Coronavirus: aumento casi nave militare Margottini, altri 12 contagi - Ragusa Oggi

Dopo i primi 6 marinai sbarcati ad Augusta (Siracusa) e ricoverati con sintomi, la nave aveva ripreso il mare dirigendo alla base navale di Taranto, dove poi sabato 27 settembre e' stata ormeggiata alle banchine di Mar Grande. Qui, dopo il ricovero ieri di un settimo militare nel reparto Malattie Infettive dell'ospedale Moscati di Taranto, che aveva sintomi piu' accentuati, il resto dell'equipaggio era stato messo in quarantena nelle strutture a terra della Marina Miltare. Dal nuovo ciclo di tamponi effettuato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Taranto, oggi sono stati accertati 12 nuovi casi, risultati positivi dopo l'ultimo tampone effettuato a 20 membri dell'equipaggio. Anche loro si trovano in isolamento in strutture della Marina.