Campionati italiani di danza sportiva a Rimini: primeggiano i ballerini della Special Stars Dancing di Comiso

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Brilla la stella dei ballerini della Special Stars dancing di Comiso che hanno ottenuto importanti risultati ai Campionati Italiani di Danza Sportiva della FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali) che si sono svolti a Rimini. Vi hanno preso parte più di 11.000 atleti provenienti da varie nazioni. I ballerini competono in diverse categorie, secondo l’età e i diversi stili.

Nell’edizione appena conclusa, numerosi atleti della scuola di dabnza di Comiso, guidata dai maestri Jessica malandrino e Giuseppe Cassibba, hanno conquistato risultati importanti, gareggiando per i campionati italianidi danza sportiva. Tre ballerini si sono piazzati al primo posto, conquistando la medaglia d’oro ciascuno nella propria categoria. Il titolo di campione italiano è andato a Giovanni Parisi (categoria 19/34 C), Diletta Lo Monaco (categoria 22/30 AS), Emiliana Interdonato (under 21).

Altri sei ballerini hanno conquistato il secondo posto e la medaglia d’argento. Si tratta di Alice Ferrera (categoria 16/18 AS), Antonio Scafarrone (Under 21 AS), Mattia Tirelli (16/18 B), Nicol e Raffaella (12/15 A), Martina Disabato (over 17A Show), Nicol e Raffaella (12/15 A Show).

Terzo posto e medaglia di bronzo per Mariassunta Tumino (over 17 B Show), Chiara Albani (14/15 B), Giorgia Dentisodi (16/18 A), Mariassunta Tumino (categoria 22/30 A).

Nella kermesse rimenese la scuola di danza comisana si è distinta per la qualità delle prestazioni che hanno portato anche ad altri importanti piazzamenti, anche al di fuori del podio.

La Special Stars Dancing non è nuova a questi risultati. Già in passato gli atleti avevano primeggiato nelle rispettive categorie contribuendo a scrivere pagine importanti della storia della danza sportiva e acrobatica.

© Riproduzione riservata