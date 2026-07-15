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Campionati italiani di danza sportiva a Rimini: primeggiano i ballerini della Special Stars Dancing di Comiso
15 Lug 2026 18:13
Brilla la stella dei ballerini della Special Stars dancing di Comiso che hanno ottenuto importanti risultati ai Campionati Italiani di Danza Sportiva della FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali) che si sono svolti a Rimini. Vi hanno preso parte più di 11.000 atleti provenienti da varie nazioni. I ballerini competono in diverse categorie, secondo l’età e i diversi stili.
Nell’edizione appena conclusa, numerosi atleti della scuola di dabnza di Comiso, guidata dai maestri Jessica malandrino e Giuseppe Cassibba, hanno conquistato risultati importanti, gareggiando per i campionati italianidi danza sportiva. Tre ballerini si sono piazzati al primo posto, conquistando la medaglia d’oro ciascuno nella propria categoria. Il titolo di campione italiano è andato a Giovanni Parisi (categoria 19/34 C), Diletta Lo Monaco (categoria 22/30 AS), Emiliana Interdonato (under 21).
Altri sei ballerini hanno conquistato il secondo posto e la medaglia d’argento. Si tratta di Alice Ferrera (categoria 16/18 AS), Antonio Scafarrone (Under 21 AS), Mattia Tirelli (16/18 B), Nicol e Raffaella (12/15 A), Martina Disabato (over 17A Show), Nicol e Raffaella (12/15 A Show).
Terzo posto e medaglia di bronzo per Mariassunta Tumino (over 17 B Show), Chiara Albani (14/15 B), Giorgia Dentisodi (16/18 A), Mariassunta Tumino (categoria 22/30 A).
Nella kermesse rimenese la scuola di danza comisana si è distinta per la qualità delle prestazioni che hanno portato anche ad altri importanti piazzamenti, anche al di fuori del podio.
La Special Stars Dancing non è nuova a questi risultati. Già in passato gli atleti avevano primeggiato nelle rispettive categorie contribuendo a scrivere pagine importanti della storia della danza sportiva e acrobatica.
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