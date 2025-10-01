Coppa Italia, ottavi di finale. Modica e Vittoria giocano in trasferta e conquistano un pareggio

di Francesca Cabibbo – Si sono disputate oggi le gare di andata degli ottavi di finale e Coppa Italia. Le due squadre iblee, Modica e Vittoria, sono state entrambe impegnate in trasferta.

Entrambe hanno concluso le loro partite sul risultato di zero a zero. Il Modica ha giocato ad Avola, squadra già affrontata domenica scorsa in campionato; il Vittoria ha viaggiato alla volta di Niscemi per affrontare una squadra neo promossa, vogliosa di far bene. Per uno scherzo del calendario, anche il Vittoria tornerà ad affrontare il Niscemi domenica prossima nella gara casalinga valida per la quarta giornata di campionato.

Finisce zero a zero, dunque, tra Avola e Modica. Il Modica ha fornito una prestazione maiuscola, giocando decisamente meglio rispetto a domenica scorsa, quando è uscito sconfitto dal meno Di Pasquale di Avola. Stavolta ha giocato meglio e avrebbe meritato di vincere e ha avuto soprattutto le più ghiotte occasioni.

Il Modica recrimina per un gol annullato nel primo tempo a Mbaye. Il bravo difensore rossoblu si era portato sottoporta e, sugli sviluppi di un calcio di punizione, era riuscito a mettere dentro la palla, finalizzando un passaggio di Savasta. Ma l’arbitro ha annullato per un presunto fuorigioco che i giocatori del Modica hanno contestato. Il gol sembrava regolare.

Nel secondo tempo il Modica ha reclamato per due falli da rigore. Nel primo caso, sarebbe stato commesso fallo su Bonanno in area. L’arbitro lascia correre e non fischia. Poco dopo, per un fallo su Cappello, l’arbitro concede il calcio di punizione dal limite mentre secondo alcuni il fallo sarebbe stato commesso in area. Tutto, tra Avola e Modica, viene dunque rinviato alla partita di ritorno, che si disputerà a Modica tra due settimane. Resta la soddisfazione per una prestazione positiva, che dimostra una squadra in crescita e vogliosa di far bene in questo campionato, dopo aver fallito la promozione per due anni consecutivi, fallendo solo l’ultima partita dopo un campionato strepitoso.

Il Vittoria, invece, ha giocato in serata. La gara è iniziata alle 18,30, quasi al tramonto. Anche per il Vittoria il risultato è a occhiali. La squadra ha giocato bene, imponendo il proprio gioco e creando alcune occasioni da gol soprattutto nel primo tempo.

L’allenatore Giovanni Campanella ha schierato in campo alcuni giocatori che finora hanno trovato poco spazio. Hanno giocato il portiere Di Carlo, che è rimasto in panchina per fare spazio allo juniores Malandrino, ha giocato l’ex capitano Peppe Sferrazza, bandiera della squadra, il centrocampista Francofonte, che finora in campionato non è mai sceso in campo perché sta scontando quattro giornate di squalifica. Esordio assoluto per un altro difensore, il giovanissimo Purità, classe 2007, che ha giocato molto bene, con piglio e autorevolezza. Anche per il Vittoria tutto è rinviato alla gara di ritorno, tra due settimane, a Vittoria. E intanto il Niscemi scenderà in campo al “Gianni Cosimo” di Vittoria domenica prossima.

Francesca Cabibbo



