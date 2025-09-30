Coppa Italia, Il Vittoria in trasferta a Niscemi. Doppio confronto con i gialloverdi anche in campionato

di Francesca Cabibbo – Vigilia di Coppa Italia per il Vittoria di Giovanni Campanella. La squadra biancorossa gioca il primo ottobre contro il Niscemi, una neo-promossa che non nasconde le ambizioni per questo campionato. La gara di andata degli ottavi di finale si gioca in trasferta a Niscemi; ritorno in casa tra due settimane. Il Niscemi però finora è in difficoltà, ha solo due punti in classifica, frutto di due pareggi e di una sconfitta. Non ha ancora vinto e proverà a farlo contro il Vittoria.

Per uno scherzo del calendario il Niscemi sarà anche l’avversario di domenica prossima, quando è in programma la quarta giornata di campionato. Situazione simile a quella del Modica, che domenica è stato sconfitto ad Avola e che ora torna al Meno Di Pasquale per cercare di riscattare la sconfitta di domenica scorsa.

Per Modica e Vittoria quindi la casualità di uno scontro diretto con un avversario contro cui giocare ben tre volte in due settimane.

Tornando al Vittoria, per la gara di domani contro la formazione gialloverde tutti i giocatori della rosa sono disponibili, compreso i due difensori, Cappello e Zappalà, che erano stati sostituiti a causa di un leggero infortunio. Saranno regolarmente a disposizione di Giovanni Campanella che, con tutta probabilità, proverà a dare un turno di riposo a qualche giocatore per dare spazio a chi è rimasto in panchina. Ci sarà anche l’attaccante Francofonte, finora non utilizzato in campionato a causa delle quattro giornate di squalifica. Sconterà l’ultima domenica prossima in casa, ma intanto prova ad accumulare minuti nelle gambe indossando la casacca da titolare contro il Niscemi in Coppa Italia. In porta potrebbe andare Di Carlo, che in queste prime tre giornate è rimasto in panchina perché a difendere la porta è stato chiamato il giovane juniores Malandrino, proprio per dare la possibilità di schierare dei senior in mezzo al campo. Malandrino, che si è già segnalato nella passata stagione nelle rappresentative giovanili, sta dando il meglio di se e finora ha dimostrato di avere la stoffa per giocare a buoni livelli in questa categoria e forse qualcosa in più.

Il Vittoria – non è un mistero – punta anche alla Coppa Italia. Nella passata stagione si è fermato anzitempo, in questa stagione vuole provare ad andare fino in fondo. La squadra ha delle buone potenzialità e cercherà di dare il meglio anche su questo fronte.

