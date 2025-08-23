Coppa Italia, il Vittoria affronta il Mazzarrone

Primo turno di Coppa Italia per il Vittoria. Il sorteggio ha messo di fronte Vittoria e Mazzarrone. Si gioca la gara di andata il 31 agosto a Mazzarrone, la partita di ritorno si disputerà la domenica successiva a Vittoria.

Vittoria Calcio: lavori al Comunale e preparazione al Vicari

Al Comunale, durante i mesi estivi, sono stati eseguiti i lavori di rifacimento del manto erboso che dovrebbe essere pronto per la prima gara ufficiale.

Intanto, prosegue al campo Vicari, all’interno della zona Emaia, la preparazione precampionato, guidata dall’allenatore Giovanni Campanella. Sono ventiquattro i giocatori a disposizione dell’allenatore, solo sei facevano parte dell’organico della passata stagione. Rispetto al gruppo iniziale, solo tre giocatori hanno lasciato il ritiro perchè non rientrano più nei pini societari. Si tratta del rumeno Mitilelu, di Barresi e Iapichino. Quest’ultimo, nel frattempo, si è accasato proprio al Mazzarrone.

Una rosa rinnovata per il Vittoria

Il Vittoria ha costruito, anche quest’anno, un organico di spessore. Le ambizioni di primato non sono sopite anzi, secondo alcuni, questo potrebbe essere l’anno giusto. Ma il campionato che si prepara sarà molto competitivo e con un lotto di squadra che si sono rafforzate e hanno ambizioni di primato. Soprattutto il Modica che per il secondo anno consecutivo si è visto sfuggire la promozione nella finale nazionale disputata contro l’Aversa Normanna, vorrà riprovarci per regalare ai tifosi la serie D. Anche l’avola, protagonista della passata stagione, sarà un avversario da battere. Tra le neo promosse e le new entry spiccano il Niscemi e l’Atletico Catania, che si sono ben attrezzate.

Sarà un campionato difficile e molto competitivo. Soprattutto capace di regalare – si spera – momenti di bel calcio e tanto sano agonismo.

© Riproduzione riservata