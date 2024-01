“Controvento. Racconti di frontiera”: il libro di Attilio Bolzoni a Vittoria, Comiso, Modica

Attlio Bolzoni in Sicilia. Per parlare di mafia, della mafia siciliana, delle sue origini e dei suoi percorsi lungo gli anni difficili della repubblica.

Si intitola “Controvento. Racconti di frontiera” il libro – inchiesta che il giornalista presenterà in questi giorni in provincia di Ragusa. Attilio Bolzoni per oltre 40 anni è stato giornalista de “la Repubblica” e dal 2021 firma del quotidiano “Domani”

Il libro racconta la Sicilia e le sue mille contraddizioni, la Sicilia di Totò Riina e di Matteo Messina Denaro, l’inferno di Capaci, le origini e le evoluzioni di una mafia che ci ha resi ovunque famosi. Ma anche la Sicilia di Leonardo Sciascia, di Danilo Dolci, di Giovanni Falcone, di Letizia Battaglia.

GLI APPUNTAMENTI

Si comincia oggi, con l’appuntamento in programma questo pomeriggio, alle 18, alla Sala Avis (all’interno della zona EMAIA). Dialoga con l’autore il giornalista Peppe Bascietto. Vittoriese, vive da più di vent’anni a Roma e lavora nell’ufficio stampa della Cisl.

Secondo appuntamento venerdì 12 gennaio, alle 17,30 nella sala della Pro Loco, in via di Vita , 6. Lì’appuntamento è stato organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la libreria Mondadori Point. Dialogheranno con l’autore Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso e la professoressa Marcella Natale.

Sabato 13 gennaio, Attilio Bolzoni sarà a Modica, alle 18,30 nell’auditorium di piazza Matteotti. Attilio Bolzoni dialogherà con il giornalista Enzo Scarso.

Attilio Bolzoni è in questi giorni in Sicilia per la presentazione del suo libro in varie città. L’ultimo appuntanento nel pomeriggio di ieri a Enna, insieme a Pasquale Scimeca e Antonio Ortoleva.