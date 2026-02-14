Controlli nei locali pubblici a Vittoria: verifiche sulle condizioni di sicurezza

Controlli nei locali pubblici a Vittoria. Le verifiche sono state eseguite da Polizia di Stato, carabinieri, guardia di Finanza, Polizia locale e Ispettorato del lavoro, ciascuno per le proprie specifiche competenze, con il supporto dei vigili del fuoco.

I controlli sono stati eseguiti nella prima parte della serata e miravano a verificare le condizioni di sicurezza di alcuni locali pubblici, le vie di fuga, i dispositivi antincendio e la regolarità delle autorizzazioni e la corretta conduzione dei locali.

© Riproduzione riservata