Controlli Nas negativi al Mediterraneo Palace che ora querela il principe Emanuele Filiberto

Anche l’hotel Mediterraneo Palace annuncia querela al principe Emanuele Filiberto di Savoia. Come è noto, Emanuele Filiberto, proprietario della squadra di calcio del Real Aversa aveva pubblicamente denunciato il presunto avvelenamento della sua squadra di calcio che nel match di play out disputato a Ragusa aveva perso contro l’Asd Ragusa Calcio 1949, per 6 reti a zero.

Non avrebbe potuto disputare quella partita in condizioni fisiche ottimali perché diversi atleti si sarebbero sentiti male. In una nota inviata dall’Hotel Mediterraneo Palace, albergo nel quale il team del Real Aversa aveva alloggiato e consumato i pasti, si informa che è stato dato mandato agli avvocati Sebastiano Sallemi e Vittorio Melfi, di sporgere querela nei confronti di Emanuele Filiberto di Savoia per le gravi affermazioni contro la struttura.

I CONTROLLI DEI NAS HANNO DATO ESITO NEGATIVO

“La decisione è maturata anche a seguito dei controlli eseguiti dai Nas all’interno della struttura, svoltisi nei giorni immediatamente successivi” alla nota di denuncia del proprietario del Real Aversa, “e protrattisi sino ad oggi, aventi ad oggetto non solo l’analisi degli alimenti somministrati ai giocatori, ma anche l’analisi delle acque della struttura e le invasive analisi biologiche su tutto lo staff. Tutte le verifiche hanno dato esito negativo”.

Nella nota si sottolinea pure che “la struttura ha risentito in questi giorni tanto del clamore suscitato dalle falsità narrate dal principe, quanto dei continui accessi degli accertatori in un albergo pieno di visitatori, a maggior ragione ove si consideri che gli accertamenti condotti sono stati numerosi e invasivi. La scriteriata condotta del di Savoia è quindi stata causa di un danno per la struttura, che, al di là degli aspetti penalistici, sarà richiesto in sede civile”.