Controlli dei Nas in una palestra di Vittoria: il Comune revoca l’autorizzazione

Controlli dei Nas in una palestra di Vittoria: i militari del Nucleo antisofisticazioni hanno riscontrato la mancanza di alcuni requisiti richiesti per i luoghi dedicati all’attività fisica e sportiva. I controlli e le sanzioni sono stati comunicati al Comune. Il sindaco – così come prevede la norma in questi casi – ha emesso un’ordinanza per revocare l’autorizzazione disponendo, di fatto, la chiusura della palestra.

Il provvedimento è stato emesso per garantire la sicurezza degli utenti e la regolarità delle attività sportive.

© Riproduzione riservata