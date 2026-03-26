Anche la provincia di Ragusa partecipa alla Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica, giunta alla venticinquesima edizione e promossa dalla LILT. L’iniziativa ha l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione come strumento fondamentale per contrastare il cancro, puntando sulla diagnosi precoce e sull’adozione di corretti stili di vita. Il messaggio scelto per il 2026, “Prevenzione: […]
Controlli dei Nas in una palestra di Vittoria: il Comune revoca l’autorizzazione
26 Mar 2026 16:21
Controlli dei Nas in una palestra di Vittoria: i militari del Nucleo antisofisticazioni hanno riscontrato la mancanza di alcuni requisiti richiesti per i luoghi dedicati all’attività fisica e sportiva. I controlli e le sanzioni sono stati comunicati al Comune. Il sindaco – così come prevede la norma in questi casi – ha emesso un’ordinanza per revocare l’autorizzazione disponendo, di fatto, la chiusura della palestra.
Il provvedimento è stato emesso per garantire la sicurezza degli utenti e la regolarità delle attività sportive.
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