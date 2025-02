Contro la violenza di genere: polizia e studenti insieme al Teatro Naselli di Comiso

Le forze dell’ordine sempre in prima linea contro la violenza di genere. Al Teatro Naselli di Comiso si è svolto un importante incontro tra la Polizia di Stato e gli studenti degli istituti scolastici locali, incentrato sulla cultura della prevenzione contro la violenza di genere. L’evento ha unito musica, informazione e cultura, un approccio olistico che ha permesso di instaurare un canale di comunicazione diretto ed efficace con i giovani presenti.

Numerosi gli studenti che hanno partecipato, tra cui gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Carducci” e degli istituti paritari “La Cultura” e “G. Bufalino”.

L’importanza della prevenzione e dell’educazione

L’incontro è stato introdotto da Rosalba Capaccio, già Commissario Capo della Polizia di Stato, che ha dato il via alla manifestazione con l’esibizione dell’orchestra dell’Istituto “G. Carducci” di Comiso. L’accompagnamento musicale ha scandito i momenti salienti dell’evento fino alla sua conclusione, avvenuta con l’esecuzione dell’Inno Nazionale.

Il Questore della provincia di Ragusa, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza di sensibilizzare i giovani sulla prevenzione della violenza di genere: “Contro la violenza di genere bisogna agire tutti insieme e fare squadra: istituzioni, cittadini e genitori. La Polizia di Stato, in sinergia con l’Autorità Giudiziaria e le altre forze dell’ordine, è costantemente impegnata nel contrasto di questo fenomeno.”

Ai ragazzi è stato spiegato come riconoscere i segnali premonitori della violenza, quali strumenti adottare per difendersi e come segnalare eventuali episodi alle forze dell’ordine.

Musica, emozione e messaggi di sensibilizzazione

A rendere l’incontro ancora più coinvolgente sono stati momenti di spettacolo e riflessione. Il DJ Simone Sampietro ha intrattenuto la platea con una performance speciale, veicolando messaggi positivi contro la violenza.

Un momento particolarmente emozionante si è vissuto quando Filippo, Presidente del Consiglio dei Piccoli del Comune di Comiso, ha letto il toccante monologo “I fimmini su cosi inutili” di Giuseppe Raffa, coordinatore del Centro Anti Bullismo dell’ASP di Ragusa.

