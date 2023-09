Continuava ad evadare dai domiciliari. In carcere 55enne di Giarratana

Continuava ad evadere i domiciliari e per questo è finito in carcere. I Carabinieri di Giarratana hanno eseguito un provvedimento del Giudice per le Indagini Preliminari di Ragusa, che ha comportato l’arresto di un uomo di 55 anni residente nella zona. L’uomo è stato precedentemente condannato a scontare una pena di 3 anni e 8 mesi agli arresti domiciliari per il reato di estorsione commesso circa un anno fa ai danni di un esercizio commerciale locale.

CONTINUE EVASIONI

In più occasioni, però, i Carabinieri hanno riscontrato la sua assenza dalla residenza durante i controlli di routine.

E’ stato quindi trasferito nel carcere di Ragusa, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per scontare la sua pena e affrontare eventuali ulteriori conseguenze legali per le violazioni degli arresti domiciliari.