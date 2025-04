Continua a rompersi una conduttura d’acqua in via Zama: perchè?

Una segnalazione che ci arriva da una nostra lettrice relativamente a un problema che persiste in via Zama a Ragusa. Una conduttura idrica continua a rompersi, causando significative perdite d’acqua. Questo problema era già stato riportato dai residenti nell’agosto 2024, quando una perdita d’acqua adiacente alla biblioteca comunale era stata segnalata senza ottenere risposte concrete dalle autorità competenti.

La situazione attuale, con l’ennesima rottura della conduttura, sottolinea la necessità di un intervento tempestivo da parte delle autorità locali e di Iblea Acque per risolvere definitivamente il problema e prevenire ulteriori sprechi di una risorsa così preziosa. Non è chiaro il motivo del perchè la conduttura continua a rompersi: è possibile che l’opera non sia stata eseguita perfettamente o che sia stata collocata troppo superficialmente e, al passaggio degli autoveicoli o degli autobus la stessa continui a rompersi.

