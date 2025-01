Consulta Giovanile Comunale di Ragusa: aperte le adesioni per il biennio 2025-2027

Il Comune di Ragusa ha ufficialmente aperto i termini per la presentazione delle domande di adesione alla Consulta Giovanile Comunale per il biennio 2025-2027. Le associazioni, le organizzazioni giovanili, i rappresentanti degli studenti e le realtà politiche giovanili interessate hanno tempo fino alle ore 12:00 del 28 febbraio 2025 per inviare la propria candidatura.

Chi può partecipare

Secondo quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento, possono presentare domanda associazioni giovanili e organizzazioni politiche attive sul territorio comunale, rappresentanti degli studenti degli istituti pubblici d’istruzione di 2° grado e dei centri di formazione professionale aventi sede nel Comune di Ragusa e rappresentanti degli studenti universitari delle sedi presenti sul territorio comunale.

Come presentare la domanda

Le candidature devono essere accompagnate dalla designazione di un rappresentante e possono essere presentate utilizzando la modulistica disponibile nella sezione “In evidenza” del sito istituzionale del Comune di Ragusa. o a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Ragusa, Corso Italia 72. Il Regolamento della Consulta e i dettagli del bando sono consultabili nella sezione “Atti ufficiali” del sito comunale.

Dichiarazioni dell’assessore Simone Digrandi

L’assessore alle Politiche Giovanili, Simone Digrandi, ha ricordato il valore della Consulta, giunta al suo terzo mandato consecutivo dal ripristino avvenuto nel 2019: “In questi anni, la Consulta ha portato avanti numerose idee e iniziative grazie all’entusiasmo dei giovani partecipanti. Invito tutte le realtà giovanili della nostra città, tra associazioni, istituti superiori e università, a presentare la propria adesione. Sono certo che con la loro energia e creatività continueremo a dare voce alle esigenze e ai sogni dei giovani ragusani.”

Per ulteriori dettagli e per scaricare il bando completo e la modulistica, è disponibile il link diretto:

Consulta Giovanile Comunale – Comune di Ragusa

