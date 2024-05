Conoscere per gestire la Res Publica. Lectio al Comune di Modica

A promuoverla la Scuola di formazione politica e culturale “Virgilio Failla” di Modica ed è stata condivisa dall’Amministrazione Monisteri e dalla presidenza del Consiglio comunale. Alla lezione sul tema degli enti pubblici larga partecipazione di esponenti delle istituzioni locali, il sindaco Maria Monisteri ed il presidente del Consiglio Maria Cristina Minardo in primis, e di studenti delle scuole superiori, i futuri soggetti cui spetterà il compito di amministrare.

Dialogo ed ascolto per un momento di studio, conoscenza e confronto sui temi proposti da Antonio Ruta, quale segretario del direttivo dell’Associazione “Virgilio Failla”, da Giancarlo Poidomani direttore scientifico e dalla docente Astrid Ragusa.

“Interessante l’argomento per cui ho inteso cogliere subito la proposta-richiesta avanzatami dalla Scuola di formazione politica e culturale ‘Virgilio Failla’, solo attraverso la conoscenza si può avere coscienza nella gestione della res publica. – commenta il presidente del Consiglio, Maria Cristina Minardo – gli interventi degli studenti, durante i lavori, ci hanno fatto capire come grande è l’interesse che i giovani rivolgono al bene della nostra città. Con il mio intervento ho spiegato, seppur brevemente, le funzioni del Consiglio comunale e come si struttura l’attività consiliare entrando nello specifico dello svolgimento della seduta della civica assise. A mio avviso è importante coinvolgere direttamente i ragazzi così da fare acquisire loro consapevolezza della realtà amministrativa. Per tali ragioni – conclude Maria Cristina Minardo – ho invitato ad assistere quanto più possibile alle sedute del consiglio comunale, ripromettendoci insieme all’Associazione di far vivere loro l’esperienza diretta con una simulazione della seduta consiliare. Questi momenti di partecipazione attiva fortificano senz’altro la crescita, in un’ottica di condivisione di idee. Sono certa che questa collaborazione avrà un

